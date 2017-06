Morat & Alvaro Soler – “Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song)” per la colonna sonora di Cattivissimo me 3: video, testo e traduzione

Il 24 agosto 2017 uscirà nei cinema italiani Cattivissimo me 3, quarto capitolo della saga animata che arriverà dopo Cattivissimo me, Cattivissimo me 2 e Minions. La colonna sonora del film d’animazione diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, vedrà invece la luce il prossimo 30 giugno ed è composta da sedici canzoni di artisti vari come Madonna, Pharrell Williams ed il mitico Michael Jackson.

Nella scaletta dell’album relativo alla soundtrack (in pre-order nel formato CD ed in quello digitale) c’è anche il bel brano inedito inciso dal cantautore spagnolo Alvaro Soler ed i Morat, band folk pop colombiana della quale non avevo mai sentito prima.





Si intitola Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song) il brano bomba che ha anche il compito di promuovere il disco. Questo pezzo potrebbe a mio parere tranquillamente divenire uno dei tormentoni dell’estate 2017.

A facilitargli il compito ci penseranno le radio, in quanto la nuova canzone sarà on air da mercoledì 21 giugno.

Cliccando sulla cover in basso è possibile ascoltarla su Spotify.

Yo Contigo Tú Conmigo è uno di quei pezzi dal travolgente ritmo e caratterizzato da un ritornello che è davvero un piacere ascoltare e perché no… canticchiare magari mentre si è in spiaggia.

Il singolo è uscito oggi sia in digitale che in streaming, come il video ufficiale che potete gustarvi nel canale Youtube dei Morat cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

Yo Contigo Tú Conmigo testo - Alvaro Soler & Morat

[Morat]

¿Por qué, Por qué, Por qué?

Te veo en el espejo aunque no estés

Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos

[Alvaro Soler]

Siento, siento, siento

Que te conozco de antes, de hace tiempo

Que el destino cumplió su misión

Y aunque quieran quitarme la voz

[Coro]

Yo pegaré un grito al cielo

Soy más fuerte si estamos los dos

Va a rendirse el mundo entero

Yo contigo, tú conmigo

Le daré la vuelta al cuento y aunque muera en el intento

Vamos a escribir lo mejor

Yo contigo, tú conmigo

Gon gon goro gon gon

Que va ser mi

Gon gon goro gon gon

Gon gon goro gon gon

Que va ser mi

Gon gon goro gon gon

[Alvaro Soler]

¿Por qué, por qué, por qué?

Te escucho cuando hablo y aunque no estés

Eres parte de mi y no quiero verme sin ti

[Morat]

Siento, siento, siento

Que te conozco de antes, de hace tiempo

Que el destino cumplió su misión

[Alvaro Soler]

Y aunque quieran quitarme la voz

[Coro]

Yo pegaré un grito al cielo

Soy más fuerte si estamos los dos

Va a rendirse el mundo entero

Yo contigo, tú conmigo

Le daré la vuelta al cuento y aunque muera en el intento

Vamos a escribir lo mejor

Yo contigo, tú conmigo

Gon gon goro gon gon

Que va ser mi

Gon gon goro gon gon

Gon gon goro gon gon

Que va ser mi

Gon gon goro gon gon

[Alvaro Soler]

Contra el viento

[Morat]

Nuestro momento, sé que ya llego y lo presiento

[Alvaro Soler]

Contra el mundo, los mares,

[Morat]

no habrá quien nos separe

[Alvaro Soler]

Contra el viento, el viento oh

[Alvaro Soler]

Yo pegaré un grito al cielo

Soy más fuerte si estamos los dos

Va a rendirse el mundo entero

[Coro]

Yo contigo, tú conmigo

Yo pegaré un grito al cielo

Soy más fuerte si estamos los dos

Va a rendirse el mundo entero

Yo contigo, tú conmigo

Le daré la vuelta al cuento y aunque muera en el intento

Vamos a escribir lo mejor

Yo contigo, tú conmigo

Gon gon goro gon gon

Que va ser mi

Gon gon goro gon gon

Gon gon goro gon gon

Que va ser mi

Gon gon goro gon gon

















