Mogwai: ascolta le canzoni nel nuovo album Every Country’s Sun

Every Country’s Sun è il titolo del nono album in studio del gruppo post-rock scozzese Mogwai, uscito il 2 settembre 2017.

Il disco è disponibile nel classico CD, in doppio vinile, nel formato digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Viene anche commercializzata l’edizione deluxe, che in un cofanetto racchiude il CD, i due LP, sette stampe fotografiche e sei esclusivi demo inediti. Ecco l’immagine con il contenuto del box:

Ad oltre tre anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica Rave Tapes, il gruppo capitanato da Stuart Braithwaite torna con quest’interessante album, prodotto da Dave Fridmann e registrato tra il Tarbox Road Studios di New York e gli Abbey Road Studios di Londra.

Al suo interno undici nuove canzoni, tra le quali spiccano i primi due singoli estratti Coolverine e Party in the Dark, quest’ultimo rilasciato anche in vinile nel cui lato b è presente una seconda track battezzata Eternal Panther.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni ed il link per ascoltarle gratuitamente.

Tracklist Every Country’s Sun – Mogwai album

Tracklist Every Country's Sun – Mogwai album

1. “Coolverine” 6:17 [Video]

2. “Party in the Dark” 4:02 [Video]

3. “Brain Sweeties” 4:44

4. “Crossing the Road Material” 6:58

5. “aka 47” 4:16

6. “20 Size” 4:44

7. “1000 Foot Face” 4:31

8. “Don’t Believe the Fife” 6:24

9. “Battered at a Scramble” 4:03

10. “Old Poisons” 4:30

11. “Every Country’s Sun” 5:38

Edizione deluxe tracks:

12. “Acoustic Wash” (demo)

13. “Baritone 2” (demo)

14. “Bass Tuned to C” (demo)

15. “Bends” (demo)

16. “Frez” (demo)

17. “Ludicrous Ripper” (demo)

Streaming audio: per ascoltare le undici tracce nel disco cliccate sul lato b della cover ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













