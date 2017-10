MØ – When I Was Young nuovo singolo ed EP: titoli e audio delle canzoni + testo e traduzione della title track

Il 26 ottobre 2017 la cantautrice scandinava MØ ha rilasciato il secondo EP in carriera battezzato When I Was Young, arrivato a 4 anni di distanza dall’ultimo Extended Play Bikini Daze.

Nel mini-progetto discografico sono presenti sei nuove canzoni, tutte co-scritte da Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, meglio conosciuta come MØ.





La cantante danese ha dato vita a quest’interessante mini disco, il cui primo singolo estratto è l’orecchiabile title track, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in basso.

Appena dopo trovate i titoli delle canzoni in scaletta, il link per ascoltarle gratuitamente, il testo e la relativa traduzione del brano omonimo.

Tracklist When I Was Young – MØ EP (Download EP – Audio Canzoni)

Roots 3:31 When I Was Young 3:39 Turn My Heart to Stone 3:07 Linking With You 3:23 Bb 3:22 Run Away 3:05

MØ – When I Was Young traduzione (Download)

[Strofa 1]

Quando il cielo era d’oro

E non avevo bisogno di protezione

Ma quando il vento soffiava

Nel raggio di mille miglia in qualsiasi direzione

Amico, era uno spettacolo da vedere

I giorni erano immersi nella luce del sole

Tanto tempo fa

Ma ultimamente mi piace immaginare

[Ritornello]

Quando ero giovane

Tutto quello che succedeva andava bene

Finché potevo cantare la mia canzone preferita

Quando ero giovane, oh

E le vacanze non finivano più

Eravamo così fatti

Lasciavamo che l’autostrada ci conducesse nella notte

E nell’oscurità cantavi la mia canzone preferita

Quando ero giovane, oh

E le vacanze andavano avanti all’infinito

E avanti e avanti e ancora

Quando ero giovane

(Woo!)

Link sponsorizzati









[Strofa 2]

Ora il cielo è grigio

Ma sinceramente, non mi fa ne caldo e ne freddo (No)

Ho imparato a trovare la retta via

Nel mio cammino e senza ritorno, oh, oh

Ogni cosa l’ho lasciata alle spalle

Ricordo ogni qualvolta che ti guardavo negli occhi

Eravamo così audaci e coraggiosi

Baby, ti rendi conto?

[Ritornello]

Quando ero giovane

Tutto quello che succedeva andava bene

Finché potevo cantare la mia canzone preferita

Quando ero giovane, oh

E le vacanze non finivano più

Eravamo nuovecanzoni.com così fatti

Lasciavamo che l’autostrada ci conducesse nella notte

E nell’oscurità cantavi la mia canzone preferita

Quando ero giovane, oh

E le vacanze andavano avanti all’infinito

E avanti e avanti e ancora

Quando ero giovane

(Woo!)

[Ponte]

Quando ero giovane

Giocavamo col fuoco

Quando ero giovane

E non ce ne fregava nulla dell’eventuale prezzo da pagare

Quando ero giovane

Per noi era vita o morte

Avrei dato la vita solo per sentirmi così

Quando ero giovane

[Outro]

Ohh, oh-oh-oh-oh

(Oh, vita o morte)

Quando ero giovane

Per me nulla era sbagliato

Eravamo così fatti

Oh, e le vacanze sono andavano avanti all’infinito

E avanti e avanti e ancora

Quando ero giovane

Powered by NuoveCanzoni.com

When I Was Young testo

[Verse 1]

When the sky was gold

And I needed no protection

But as the wind would blow

A thousand miles in no direction

Man, it was a beautiful sight

Days were soaked in sunlight

Just so long ago

But lately I like to imagine

[Chorus]

When I was young

Whatever happened it would do me no wrong

As long as I could sing my favorite song

When I was young, oh

And the holidays went on and on

We were so high

Let the freeway take us into the night

And in the dark you sang my favorite song

When I was young, oh

And the holidays went on and on

And on, and on, and on

When I was young

(Woo!)

[Verse 2]

Now the sky is gray

But honestly, it doesn’t hurt me (No)

I learned to find my way

On the path and no returnin’, oh, oh

Everything I’ve left behind

I’m reminded every time I meet your eyes

We were so bold and brave

Baby, can you imagine?

[Chorus]

When I was young

Whatever happened it would do me no wrong

As long as I could sing my favorite song

When I was young, oh

And the holidays went on and on

We were so high

Let the freeway take us into the night

And in the dark you sang my favorite song

When I was young, oh

And the holidays went on and on

And on, and on, and on

When I was young

(Woo!)

[Bridge]

When I was young

We would play with fire

When I was young

And we would fuck the price

When I was young

It was do or die

I would give my life just to feel like

When I was young

[Outro]

Ohh, oh-oh-oh-oh

(Oh, do or die)

When I was young

Do me no wrong

We were so high

Oh, and the holidays went on and on

And on, and on, and on

When I was young

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi