Minitri & il Fidatevi tour 2018: date dei concerti e info biglietti

Domani vedrà la luce il nuovo album dei Ministri che si intitola Fidatevi e ovviamente l’uscita sarà accompagnata da una tournée, della quale si conoscono già le prime date: quelle di aprile.

Il Ministri tour 2018 partirà infatti il prossimo 5 aprile da Bologna, per poi fare tappa a Padova, Milano, Trento, Roma, Venaria Reale, Nonantola, Firenze, Molfetta, Napoli e Perugia.

Le prossime settimane saranno ricche di impegni per la rock band capitanata da Davide “Divi” Autelitano ed i fan non vedono l’ora di poter assistere ad uno dei concerti in programma.







Si, perché esserci, significa poter ascoltare dal vivo le dodici nuove canzoni dei propri beniamini, che dopo un lungo periodo di silenzio, sono pronti a tornare più grintosi che mai e con un lavoro di puro rock.

A seguire trovate le date dei live e qualche informazione su dove reperire i tagliandi d’ingresso.

Minitri tour 2018 – Calendario Concerti

Aprile

Giovedì 5 aprile a BOLOGNA – Estragon – Inizio ore 21:00

– Estragon – Inizio ore 21:00 Venerdì 6 aprile a PADOVA – Gran Teatro Geox – Inizio ore 21:30

– Gran Teatro Geox – Inizio ore 21:30 Lunedì 9 aprile a MILANO – Alcatraz – Inizio ore 21:00

– Alcatraz – Inizio ore 21:00 Giovedì 12 aprile a TRENTO – Sanbapolis – Inizio ore 21:00

– Sanbapolis – Inizio ore 21:00 Sabato 14 aprile a ROMA – Atlantico – Inizio ore 21:00

– Atlantico – Inizio ore 21:00 Giovedì 19 aprile a VENARIA REALE ( Torino ) – Teatro della Concordia – Inizio ore 21:00

( ) – Teatro della Concordia – Inizio ore 21:00 Venerdì 20 aprile a NONANTOLA ( Modena ) – Vox Club – Inizio ore 21:00

( ) – Vox Club – Inizio ore 21:00 Martedì 24 aprile a FIRENZE – OBIHall – Inizio ore 21:00

– OBIHall – Inizio ore 21:00 Venerdì 27 aprile a MOLFETTA – Eremo Club – Inizio ore 22:00

– Eremo Club – Inizio ore 22:00 Sabato 28 aprile a NAPOLI – Casa della Musica Federico I – Inizio ore 21:00

– Casa della Musica Federico I – Inizio ore 21:00 Lunedì 30 aprile a PERUGIA – Afterlife Live Club – Inizio ore 21:00

Biglietti

Salvo sold-out, i biglietti sono disponibili su TicketOne. I prezzi: a partire da 20 euro. In caso di tutto esaurito, bisogna necessariamente affidarsi al mercato secondario con prezzi più alti. A tal proposito vi consiglio uno store molto affidabile: Viagogo.









