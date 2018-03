Ministri – Fidatevi è l’album 2018: info, titoli delle canzoni e testo del singolo omonimo

Più rock e meno social nel nuovo disco dei Ministri battezzato Fidatevi, atteso sesto album in studio il cui rilascio è fissato al 9 marzo 2018 per Woodworm.

L’album arriva infatti dopo un periodo in cui la band era praticamente scomparsa dai social network, per concentrarsi sulla stesura del disco formato da dodici nuove canzoni, tra le quali la title track, pubblicata a fine gennaio come primo singolo estratto dal progetto, che arriva a due anni e mezzo da Cultura generale. Il secondo estratto è invece la traccia d’apertura Tra Le Vite Degli Altri.

Come si evince dal provocatorio titolo, in questo lavoro il gruppo rock di Davide Autelitano e soci, vogliono lasciare intendere di proseguire nel puro rock, preferendolo all’indie pop che insieme al rap, tanto di moda sta andando di questi tempi, come raccontato dal chitarrista raccontato Federico Dragogna: “Durante l’anno di lavorazione che abbiamo dedicato all’album, ad un certo punto è sembrato che il rock fosse sparito dalla scena musicale italiana. Questo, in un certo senso, ha fatto sì che ci sentissimo più soli e proprio per questo più liberi di fare quello che più ci andava di fare. Niente obblighi e niente aspettative troppo pressanti“.

La band milanese vuole trasmettere ai supporters un semplice concetto: abbiate fiducia nel nostro rock, che con orgoglio continuiamo a portare avanti e questa volta senza cattive parole, visto che, come affermato dai componenti del gruppo, in questo caso non erano necessarie.







Le canzoni sono caratterizzate dalle classiche sonorità della band e per quel che concerne le tematiche, non manca la politica, ma senza slogan, perché il gruppo non vuol fare propaganda a nessuno.

Se le prime due canzoni del disco ormai le conosciamo, non ci resta che attendere pochi giorni per poter ascoltare le restanti dieci. Appena dopo la cover, trovate i titoli.

Tracklist Fidatevi

[Audio CD – Vinile – Download]

Tra le vite degli altri 3:38 [Video Ufficiale] Fidatevi 3:03 [Video Ufficiale] Spettri 4:05 Crateri 3:25 Tienimi che ci perdiamo 3:44 Mentre fa giorno 3:43 Memoria breve 3:53 Usami 3:43 Un dio da scegliere 4:34 Due desideri su tre 3:21 Nella battaglia 3:42 Dimmi che cosa 3:53

Fidatevi testo (Audio)

Gatti che aprono le porte

uno ti frega il posto gli auguri la morte

un giorno sei cambiato

ti mancano le forze

un giorno perdi il posto

credi che sia la sorte

Tra le piante dell’acquario c’è una stella alpina

fatele vedere il cielo prima che si deprima

noi siamo i nonviolenti con la bava ai denti

noi le pantere nere delle buone maniere

e allora sdraiati su spiagge di sassi

vestiti di fabbrica

strada sbagliata

resisti, ricalcola

fermati, scendi

una vespa in macchina

lasciala volare fuori

e in alto i nostri cuori

e scriviamo le canzoni sui piatti pronti

mentre gli anni belli scappano come bisonti

i pantaloni nuovi sono tutti rotti

i pantaloni rotti sono tutti nuovi

ora che hai un contratto te lo porti a letto

e la lotta ormai è un ponte sullo stretto

e allora scappa lungo strade di sabbia

motori di plastica

ansia, sorrisi

lipidi, ginnastica

fermati, scendi

una vespa in macchina

lasciala volare fuori

e in alto i nostri cuori

signore e signori

analisti e dottori

abbiamo nuovi pensieri

abbiamo nuovi dolori

che non potete capire

non potete intuire

non potete sentire

quindi fidatevi

gatti che aprono le porte

uno ti frega il posto gli auguri la morte

Gatti che aprono le porte

Uno ti frega il posto gli auguri la morte

Ratti che aprono le porte

uno ti frega il posto gli auguri la morte

mi hai regalato un sogno

lo butto nella carta

ti ho regalato un gatto

lo metti in cassaforte e non la apri più













