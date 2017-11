Mina & Celentano nel nuovo singolo Eva dalla raccolta Tutte le migliori: audio e testo

Il prossimo 1° dicembre, vedrà la luce la raccolta Tutte le migliori, cofanetto che per la prima volta includerà i più bei duetti di Mina e Adriano Celentano, ma anche una selezione dei successi solisti della fantastica carriera, di quelli che potremmo definire gli unici due veri miti viventi della musica italiana. Già in pre-order nel formato digitale, “Tutte le migliori” sarà disponibile in diverse edizioni.

A poco più di un anno dal grandissimo successo di “Le Migliori”, l’album che ha battuto tutti i record di vendita del 2016, certificato Platino la bellezza di 5 volte, è in arrivo quest’interessante progetto, anticipato dal singolo battezzato Eva, una bella e nuova traccia, nei digital store e in streaming dal 10 novembre 2017, giorno dal quale viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.





Come sempre, quando questi due artisti cantano insieme mettono davvero i brividi e non è esente il duetto sulle note di questa canzone inedita, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso.

A seguire le parole che compongono questo pezzo.

Mina e Celentano – Eva testo (Download)

[Celentano]

Che danno hai fatto, indietro non si torna più

ora che il quadro è dipinto e il chiodo sta su

punto a capo per colpa di Eva

un peccato quell’ultima cena

in principio fu amore ma adesso che cos’è?

[Celentano]

Io sai per colpa di Eva più pace non ho

e sguscio qui tra i ricordi di luna e falò

fotogrammi di un mondo lontano

un amore tenuto per mano

in quel mondo l’essenza di tutto eri tu.

[Celentano]

Eva…

accidenti a te

questa vita strana

mi riporta a te

brava…

tu a dimenticare

e a ridisegnare

traiettorie nuove.

[Mina]

Amaro il pensiero che porta a voltarti le spalle

congelo le voglie giù in fondo per celarle a te.

[Celentano]

Guardo l’amore che è stato un incubo acceso

scendi oh diva dal pulpito che ho creato per te.

[Mina]

Ora che il mandorlo è in fiore, il mio fiore non c’è

qui nel giardino incantato il mio posto qual è

in rovina i miei giorni migliori

sono morsi i tuoi baci di ieri

indelebile il tempo speso insieme a te.

[Mina]

Eva

accidenti a me

la mia vita grama

che non scorda te

brava

tu a dimenticare

a ridisegnare

le traiettorie nuove

[MinaCelentano]

Amaro il pensiero che porta a voltarti le spalle

congelo le voglie giù in fondo per celarle a te

[Celentano]

Guardo l’amore che è stato un incubo acceso

scendi oh diva dal pulpito che ho creato per te.

[Mina – Insieme]

Eva

accidenti a te

questa vita sbanda

e mi riporta te

brava

tu a dimenticare

a ridisegnare

traiettorie nuove.

[Mina]

Eva

accidenti a me.

















