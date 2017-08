Miley Cyrus: guarda il video di Younger Now dall’album omonimo (testo, traduzione e tracklist)

Il prossimo 29 settembre, vedrà la luce il sesto album in studio di Miley Cyrus battezzato Younger Now, atteso progetto che sarà composto da undici inediti, tra i quali spicca il singolo Malibu, il promozionale Inspired e la title track, pubblicata in data odierna come secondo singolo ufficiale. Questa la tracklist completa:

Younger Now Malibu Rainbowland (feat. Dolly Parton) Week Without You Miss You so Much I Would Die for You Thinkin’ Bad Mood Love Someone She’s Not Him Inspired

La canzone con lo stesso titolo del disco, è stata scritta dalla Cyrus con la collaborazione di Oren Yoel, che ha anche curato la produzione.

Dal punto di vista del significato, in questo piacevole brano Miley parla ancora di se stessa, di ciò che era prima e di quel che è adesso. Effettivamente da Hannah Montana in poi, di cambiamenti ne ha fatti…

E’ questo il concept della canzone, che potete approfondire leggendo la traduzione che trovate scorrendo la pagina.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete invece al video ufficiale.

Younger Now – Miley Cyrus – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Mi sento come se mi fossi appena svegliata

Come se tutto questo tempo avessi dormito

Anche se non sono fatta così

Non ho paura di quello che ero prima

[Ritornello]

Nessuno resta lo stesso (oh, oh)

Sai che ciò che sale deve scendere (oh, oh)

Il cambiamento è una cosa su cui puoi contare (oh, oh)

Mi sento molto più giovane adesso (oh, oh)

[Strofa 2]

Mi sento come se avessi vissuto in un sogno

Ma non arriva mai alla sua conclusione

Apro gli occhi quando avvertono la luce

Appena prima di questo mi accingo sempre ad urlare

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Nessuno resta lo stesso (oh, oh)

Sai che ciò che sale deve scendere (oh, oh)

Il cambiamento è una cosa su cui puoi contare (oh, oh)

Mi sento molto più giovane adesso (oh, oh)

[Ponte]

Ciò che sale deve scendere

Ciò che sale deve scendere

Ciò che sale deve scendere

Ciò che sale deve scendere (sì)

[Ritornello]

Nessuno resta lo stesso (oh, oh)

Sai che quel che succede torna indietro (oh, oh)

Il cambiamento è una cosa su cui puoi contare (oh, oh)

Adesso mi sento molto più giovane (oh, oh)

Mi sento molto più giovane adesso (oh, oh)

Adesso mi sento molto più giovane (oh, oh)

Powered by NuoveCanzoni.com

Miley Cyrus – Younger Now testo

[Verse 1]

Feels like I just woke up

Like all this time I’ve been asleep

Even though it’s not who I am

I’m not afraid of who I used to be

[Chorus]

No one stays the same (oh, oh)

You know what goes up must come down (oh, oh)

Change is a thing you can count on (oh, oh)

I feel so much younger now (oh, oh)

[Verse 2]

Feels like I’ve been living in a dream

But never make it to the end

My eyes open when they feel the light

It’s always right before I’m about to scream

[Chorus]

No one stays the same (oh, oh)

You know what goes up must come down (oh, oh)

Change is a thing you can count on (oh, oh)

I feel so much younger now (oh, oh)

[Bridge]

What goes up must come down

What goes up must come down

What goes up must come down

What goes up must come down (yeah)

[Chorus]

No one stays the same (oh, oh)

You know what goes comes back around (oh, oh)

Change is a thing you can count on (oh, oh)

I feel so much younger now (oh, oh)

I feel so much younger now (oh, oh)

I feel so much younger now (oh, oh)

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi