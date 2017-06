Miley Cyrus: ascolta il nuovo singolo Inspired (con testo e traduzione)

La cantautrice statunitense Miley Cyrus ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Inspired, disponibile in digitale ed in streaming dal 9 giugno 2017.

Dopo il successo di Malibu, la cantante, che sembra tornata “brava ragazza”, ha svelato il secondo pezzo che sarà incluso nel nuovo progetto discografico, ancora senza titolo e release date.





C’è da dire che lo scorso 26 maggio, la canzone era già stata interpretata dal vivo in quel di New York. In quell’occasione l’ex attrice Disney ha anche cantato Malibu ed alcuni suoi famosi pezzi del passato. La sua ultima performance sulle note di Inspired, risale a pochi giorni fa, in occasione del concerto benefico di Manchester, organizzato dopo l’attentato terroristico alla fine del concerto di Ariana Grande.

Si tratta di una canzone molto delicata, dolce e decisamente intima, nella quale racconta alcuni bei ricordi legati all’infanzia, ma tramite il brano, la Cyrus vuole anche lanciare un messaggio di speranza per un mondo migliore.

Per ascoltare la versione in studio cliccate sulla copertina in basso, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Inspired – Miley Cyrus – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Sto scrivendo i miei sogni, tutto quello che mi piacerebbe vedere

A cominciare dalle api altrimenti moriranno

Non ci saranno alberi o aria da respirare

Inizierò ad arrabbiarmi, ma poi mi sentirò ispirata

Pensando ai giorni in cui tornero a casa con piedi sporchi

Dopo aver giocato tutto il giorno nel torrente con mio padre

Beno o male lui sa sempre cosa dire

Quindi quando mi sento triste, mi fa sentire ispirata

[Ritornello]

Siamo destinati a qualcosa

Tirare la maniglia della porta che apre al cambiamento

So che sembra strano pensare che

Siamo destinati a qualcosa

Tirare la maniglia della porta che apre al cambiamento

So che sembra strano

Perché ti sei sempre sentita così piccola, ma sai che non lo sei affatto

E spero che ti senta ispirato

Oh, spero che ti senta ispirato

[Verso 2]

Come possiamo superare tutte la paure e l’odio?

C’è qualcuno che ci sta guardando?

La morte è la vita, non una maledizione

Ci ricorda il tempo e quanto possa valere

Di sfruttarlo al meglio finché viviamo

[Ritornello]

Siamo destinati a qualcosa

Tirare la maniglia della porta che apre al cambiamento

So che sembra strano

Siamo destinati a qualcosa

C’è una serratura nella porta, ma abbiamo la chiave per il cambiamento

[Conclusione]

Ma come possiamo superare tutte la paure e l’odio?

C’è qualcuno che ci sta guardando?

