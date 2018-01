Mike Shinoda – Watching As I Fall: video, testo e traduzione

Come molti di voi sapranno, qualche giorno fa Mike Shinoda ha pubblicato a sorpresa un bellissimo Extended Play composto da tre inediti battezzato Post Traumatic EP, che raccontano i sei mesi successivi alla scomparsa del leader dei Linkin Park, Chester Bennington.

Così dopo aver parlato delle prime due tracks “Place To Start” e “Over Again”, non ci resta che questa Watching As I Fall, un altro bel pezzo interamente scritto e prodotto da Shinoda, che racconta il suo stato d’animo per la perdita dell’amico-collega, scomparso a causa di suicidio.









Egli descrive quanto sia stato difficile per lui sopportare questo, ma anche mostrarsi al pubblico, alla gente a cui dice di star bene, mentre dentro di lui sta ancora soffrendo parecchio. Anche in questo caso racconta i suoi dubbi riguardo il futuro, che vede a dir poco grigio.

Per accedere al video cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione del testo.

Watching As I Fall traduzione – Mike Shinoda (Download)

[Strofa 1]

Scusami mentre bacio il cielo

Canto una canzone da sei penny con le tasche piene di bugie*

Penso di star bene, ma gli altri dicono il contrario

Dimmi che aspetto ho, ma non guardarmi negli occhi

Osserva mentre dico questo e poi faccio quello

Dicendo loro le vecchie parole ma con un nuovo rap

Poi cambio decisione e li porto fuori strada

Cavolo, sono incoerente, pensavo lo sapessero

[Pre-Ritornello]

Forse dovrei essere più grato

Per aver visto tutto distrutto

Essere appeso a un filo è doloroso

Ma non posso ignorarlo, so che

[Ritornello]

Osservano mentre precipito, ti fissano mentre io mi fermo qui

Ho dato l’anima fino a farmi male, e senza averglielo mai detto

Osservano mentre precipito, laggiù da qualche parte

Ma forse sto solo cadendo, per andare da qualche parte loro no

[Strofa 2]

Mi scusi mentre capisco

Cantando con la signora grassa per sapere che ore sono**

Sai una cosa? Non ho paura di superare il limite

Nulla è eterno non arrabbiarti con il progetto

Chiedimi se ci riesco, dico che non lo so

E sinceramente credo che posso sembrare freddo

Sono ancora sconvolto (o “arrabbiato”) per cose di 15 anni fa

Non so cosa ci vorrebbe per farmi mollare

[Pre-Ritornello]

Forse dovrei essere più grato

Per aver visto tutto distrutto

Essere appeso a un filo è doloroso

Ma non posso ignorarlo, so che

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Osservano mentre precipito, ti fissano mentre io mi fermo qui

Ho dato l’anima fino a farmi male, e senza averglielo mai detto

Osservano mentre precipito, laggiù da qualche parte

Ma forse sto solo cadendo, per andare da qualche parte loro no

* Gioco di parole su una filastrocca che recita “Sing a song of Sixpence, pocket full of rye”, che abbiamo scelto di tradurre letteralmente in “Canto una canzone da sei penny con le tasche piene di bugie”.

** “It ain’t over till the fat lady sings” è un detto inglese che si riferisce ai cantanti soprano spesso in sovrappeso. La frase viene utilizzata quando una situazione è (o sembra essere) vicina alla sua conclusione; mostra che l’evento è quasi irreversibile e che tutto finirà. Mike è con la signora grassa, alla fine del suo mondo. Perdere il suo amico equivale al crollo delle certezze e al fatto che dovrà ricostruire tutto daccapo (il suo mondo). Chiede l’ora perché sa che quando la signora canta, tutto finirà per lui; crede di essere alla fine della sua esistenza a causa di tutte le sofferenze che ha passato.

Powered by NuoveCanzoni.com

Mike Shinoda – Watching As I Fall testo

[Verse 1]

Excuse me while I kiss the sky

Sing a song of sixpence, pocket full of lies

Thinking I’m okay, but they’re saying otherwise

Tell me how I look but can’t look me in the eyes

Watching as I say this and then I do that

Telling them the old words but in a new rap

Then I change my mind up and make them lose track

Shit I’m inconsistent I thought they knew that

[Pre-Chorus]

Maybe I should be more grateful

That I had to watch it all come undone

Holding so tight to the edge is painful

But I can’t ignore it I know

[Chorus]

They’re watching as I fall, they’re staring as I go

I gave until my soul hurt, and never told them so

They’re watching as I fall, to somewhere down below

But maybe I’m just falling, to get somewhere they won’t

[Verse 2]

Excuse me while I sympathize

Singing with the fat lady tell me what’s the time

You know what it is not afraid to cross the line

Nothing is forever don’t be mad at the design

Ask me if I can, I say I don’t know

And honestly I buy that I can sound cold

Still upset from shit that’s 15 years old

I don’t know what it takes to make me let go

[Pre-Chorus]

Maybe I should be more grateful

That I had to watch it all come undone

Holding so tight to the edge is painful

But I can’t ignore it I know

[Chorus]

They’re watching as I fall, they’re staring as I go

I gave until my soul hurt, and never told them so

They’re watching as I fall, to somewhere down below

But maybe I’m just falling, to get somewhere they won’t













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi