Mike Shinoda – Over Again: video e traduzione del testo

Dopo avervi parlato della bellissima Place To Start, è il momento di quest’altrettanto bella Over Again, traccia tratta da Post Traumatic EP, primo Extended Play di Mike Shinoda, pubblicato lo scorso 25 gennaio.

Questa volta Mike ci racconta alcuni dettagli della sua vita professionale (e dei suoi colleghi) ad un mese dalla scomparsa di Chester, come le fasi precedenti e antecedenti al concerto-evento "Linkin Park & Friends: Celebrate Life in Honor of Chester Bennington", dove salirono sul palco dell'Hollywood Bowl insieme ad alcuni amici e colleghi.









Shinoda ci racconta ancora una volta il suo stato d’animo e le sue ovvie incertezze, perché senza il frontman, non è ancora chiaro che strada prenderanno i Linkin Park come del resto lui.

Per approfondire il significato di questo bel pezzo, vi rimando alla traduzione del testo a che trovate scorrendo la pagina.

Per vedere il videoclip su Youtube cliccate sull’immagine sottostante.

Traduzione Over Again – Mike Shinoda (Download)

[Ritornello]

A volte, a volte dici addio una volta

Dici addio continuamente

In continuazione

A volte, a volte dici addio una volta

Dici addio continuamente

In continuazione

[Strofa 1]

Era passato un mese dalla sua morte, forse anche meno

E nessuno sapeva cosa fare, eravamo messi proprio male

Stavamo messaggiando (o “scrivendo”), chiamando, registrando

Dicevamo che dovevamo esibirci con un concerto in onore del nostro amico*

Beh ora che lo spettacolo è finalmente arrivato, è stasera*

Dovevo andare al Bowl, salire sul palco, abbassare le luci*

Con i nostri amici e la nostra famiglia, per celebrare Chester*

Non tornerò mai su quel palco

Non riesco a ricordare se ho mai annullato un concerto

Ma penso a cosa dovrei fare e non lo so

Perché penso che non lo farò come prima

E mi fa venire voglia di vomitare per terra le budella dalla nausea

Abbiamo fatto le prove per un mese, non sono preoccupato per la scaletta

A volte mi tocca affrontare il dolore quando meno me lo aspetto

So cosa dovrei fare quando canto ma invece

Suoneremo una canzone e il suo ricordo sarà nella mia testa

[Ritornello]

A volte, a volte dici addio una volta

Dici addio continuamente

In continuazione

A volte, a volte dici addio una volta

Dici addio continuamente

In continuazione

[Strofa 2]

Cosa stanno dicendo, non sono naturale?

Per chi mi avete preso?

Improvvisamente sentite quello che ho precedentemente detto in cento differenti modi?

Sono stato forzato, bloccato

Ho passato l’inferno e

Mi sono fermato e ho avuto il coraggio di ricominciare tutto da capo, da zero

Come ti senti, come stai, come è andato il concerto?

Sarò pazzo a dire che la verità è che non ne ho idea

Il mio corpo fa male, mi gira la testa, così non va bene

Ho quasi perso il controllo nel bel mezzo di un paio di canzoni

E tutti quelli con cui parlo dicono “wow

Dev’essere difficile capire cosa fare adesso”

Beh, grazie geni, pensate che sarà una bella sfida

Il lavoro della mia vita è solo appeso a un fot*uto filo

E volevo solo trovare un po’ di pace

E ogni tentativo di progredire è stato invano

Perché a volte quando dici addio, sì lo dici

In continuazione

[Ritornello]

A volte, a volte dici addio una volta

Dici addio continuamente

In continuazione

A volte, a volte dici addio una volta

Dici addio continuamente

In continuazione

[Outro]

Ancora e ancora e ancora

Ancora e ancora e ancora

Ancora e ancora e ancora

Ancora e ancora e ancora

(Ancora e ancora e ancora)

(Ancora e ancora e ancora)

* Il 27 ottobre 2017, i Linkin Park ormai orfani di Chester, hanno organizzato un concerto commemorativo chiamato “Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington” che ha avuto luogo all’Hollywood Bowl di Los Angeles. La band ha portato molti amici, tra cui i Blink-182, Machine Gun Kelly e Kiiara, ad esibirsi al loro fianco, principalmente come vocalist ospiti.

Mike Shinoda – Over Again testo

[Chorus]

Sometimes, sometimes you don’t say goodbye once

You say goodbye over and over and over again

Over and over and over again

Sometimes, sometimes you don’t say goodbye once

You say goodbye over and over and over again

Over and over and over again

[Verse 1]

It was a month since he passed, maybe less

And no one knew what to do, we were such a mess

We were texting, we were calling, we were checking in

We said we ought to play a show in honor of our friend

Well now that show’s finally here, it’s tonight

Supposed to go to the bowl, get on stage, dim the lights

With our friends and our family, in his name, celebrate

There’s no way that I’ll be ready to get back up on that stage

Can’t remember if I’ve cancelled any show

But I think about what I’m supposed to do and I don’t know

‘Cause I think about not doing it the same way as before

And it makes me wanna puke my fucking guts out on the floor

We rehearsed it for a month, I’m not worried about the set

I get tackled by the grief at times that I would least expect

I know what I should be doing when I’m singing but instead

We’ll be playing through a song and I’d remember in my head

[Chorus]

Sometimes, sometimes you don’t say goodbye once

You say goodbye over and over and over again

Over and over and over again

Sometimes, sometimes you don’t say goodbye once

You say goodbye over and over and over again

Over and over and over again

[Verse 2]

What (are) they saying,

What the fuck you take me for?

All the sudden you hear what I’ve said a hundred ways before?

I been pushed, I been trapped

Drug myself through hell and back and

Fallen flat and had the balls to start it all again from scratch

How do you feel, how you doing, how’d the show go?

Am I insane to say the truth is that I don’t know

My body aches head’s spinning this is all wrong

I almost lost it in middle of a couple songs

And everybody that I talk to is like, “wow

Must be really hard to figure what to do now”

Well thank you genius, you think it’ll be a challenge

Only my life’s work hanging in the fucking balance

And all I wanted was to get a little bit of closure

And every step I took I looked and wasn’t any closer

‘Cause sometimes when you say goodbye, yeah you say it

Over and over and over and over

[Chorus]

Sometimes, sometimes you don’t say goodbye once

You say goodbye over and over and over again

Over and over and over again

Sometimes, sometimes you don’t say goodbye once

You say goodbye over and over and over again

Over and over and over again

[Outro]

Over and over and over again

Over and over and over again

Over and over and over again

Over and over and over again

(Over and over and over again)

(Over and over and over again)













