Mike Shinoda – Crossing A Line: guarda il video e leggi il testo e la traduzione

Vi ricorderete che lo scorso 25 gennaio, il rapper, cantautore, polistrumentista e e producer Mike Shinoda rilasciò l’EP Post Traumatic, Extended Play composto da tre belle tracce, che raccontavano i sei mesi successivi alla scomparsa del leader dei Linkin Park, Chester Bennington.

Post Traumatic è ora un album composto da sedici canzoni, tutte scritte e prodotte da Shinoda, tra le quali le tre racchiuse nell’EP e due brani pubblicati poche ore fa: Nothing Makes Sense Anymore (del quale contiamo di parlare prossimamente – guarda il video) e il brano in oggetto Crossing A Line.

In questo pezzo, Mike guarda avanti cercando di reagire alla perdita il suo migliore amico Chester. Non lo dimenticherà mai e che cercherà di risolvere i problemi causati dalla sua morte. Ora deve far fronte al dolore e alla sofferenza e allo stesso tempo accettare questa significativa perdita, pur mantenendo il rispetto e l’amore per il carissimo amico, venuto a mancare il 20 luglio 2017.

Il video ufficiale è visionabile direttamente nel canale Youtube di Mike cliccando sull’immagine sottostante.

E mi tiene sveglio tutta la notte Preoccupato non va per niente bene Nascondendo le cose che non sapete E mi tiene sveglio tutta la notte La preoccupazione che non va per niente bene Non vi farà piacere come andrà a finire NO

Non si tratta di status / sappiamo che non lo è mai stato A che serve il regno / quando ti manca l’amore Questo non è un addio / non è finita qui No, non ho le risposte / ma ho la fede

E mi tiene sveglio tutta la notte Preoccupato non va per niente bene Nascondendo le cose che non sapete E mi tiene sveglio tutta la notte La preoccupazione che non va per niente bene Non vi farà piacere come andrà a finire

Non so come mettervi in guardia su quello che sto per dire Perché vi state tenendo così stretti / a quello che mi porterò via Ho dei demoni dentro di me / quindi sono di fronte a una scelta: O cercare di ignorarli / o dargli una voce

Testo Crossing A Line

They’ll tell you I don’t care anymore

And I hope you’ll know that’s a lie

‘Cause I’ve found what I have been waiting for

But to get there means crossing a line

I don’t know how to warn you / for what I’m gonna say

‘Cause you’re holding so tight to / what I’m taking away

I got demons inside me / so I’m faced with a choice:

Either try to ignore them / or I give them a voice

And it’s keeping me up at night

Worried it’s not alright

Holding back things you don’t know

And it’s keeping me up at night

Worried it’s not alright

You’re not gonna like where this goes

And they’ll

Tell you I don’t care anymore

And I hope you’ll know that’s a lie

‘Cause I’ve found what I have been waiting for

But to get there means crossing a line

So I’m crossing a line

It’s not about status / we know it never was

‘Cause what good is the kingdom / when you’re missing the love

This is not a goodbye now / I’m not going away

No I don’t have the answers / but I do have the faith

And it’s keeping me up at night

Worried it’s not alright

Holding back things you don’t know

And it’s keeping me up at night

Worried it’s not alright

You’re not gonna like where this goes

NO