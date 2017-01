Mike Perry e il nuovo singolo “Inside the Lines” feat. Casso: video, testo e traduzione

Inside the Lines è il titolo nuovo singolo di Mike Perry, interpretato dall’emergente Casso, pubblicato il 21 ottobre 2016.

Dopo il successo di The Ocean feat. Shy Martin, suo fortunato singolo d’esordio, l’emergente dj e produttore svedese Mikael Persson, in arte Mike Perry, ci propone questa sua seconda produzione, a mio parere molto gradevole, che potrebbe dare ulteriori soddisfazioni a questo astro nascente, non a caso la canzone, è stata inclusa in una delle compilation più in voga nella penisola: sto parlando di Papeete Beach Compilation Vol. 26 – Winter hits 2017, in uscita il prossimo 3 febbraio.

Ascoltando il nuovo pezzo, non posso fare a meno di pensare a Faded di Alan Walker stessa interprete della più recente Alone), sia per lo stile, che per la voce dell’interprete, che somiglia molto a quella della hit del disc jockey e produttore discografico norvegese, voce che non è mai stato svelato a chi appartiene. Sarà la stessa cantante? Inoltre, la canzone sarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi?

Giudicate voi ascoltando l’audio di Inside the Lines su Youtube, dov’è anche possibile vedere il video ufficiale diretto da Jimi Drosinos, con protagonisti Georgios Petinis e Kirsten Ciel Lauder.

A seguire trovate invece la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Inside the Lines – Mike Perry – Traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

cielo inquieto, ho bisogno di qualcosa di verde per dormire la notte

Ambizioni elevate, viviamo senza riposo, ma siamo tu ed io

[Pre-Ritornello 1]

Vedo che siamo l’ombra, il fuoco e la pioggia

La vera opera d’arte non è una cosa che cambiamo

Ambizioni elevate

Viviamo senza riposo, ma siamo tu ed io

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Ho cercato di mantenere i nostri colori

Dentro i margini, dentro i margini

Ma è difficile disegnare emozioni

Nelle menti malate (o “turbate”), dentro i margini

[Verso 2]

Audace e coraggioso, rispetto ad altri li dipingiamo di grigio

Qui per sempre, so che noi due non svaniremo

[Pre-Ritornello 2]

Vedo che siamo l’ombra, il fuoco e la pioggia

La vera opera d’arte non è una cosa che cambiamo

Difficile da nascondere

Mi sposti come la luna che trascina la marea

[Ritornello]

Ho cercato di mantenere i nostri colori

Dentro i margini, dentro i margini

Ma è difficile disegnare emozioni

Nelle menti malate, dentro i margini

Mike Perry feat. Casso – Inside the Lines testo

[Verse 1]

Worried sky, in need of something green to sleep at night

Aiming high, we’re living restless, but it’s you and I

[Pre-Chorus 1]

Can see we are the shade, the fire and rain

True work of art is not a thing we change

Aiming high

We’re living restless, but it’s you and I

[Chorus]

Tried to keep our colours

Inside the lines, inside the lines

But it’s hard to draw emotions

In troubled minds, inside the lines

[Verse 2]

Bold and brave, compared to others we just paint them grey

Here to stay, know that the two of us won’t fade away

[Pre-Chorus 2]

Can see we are the shade, the fire and rain

True work of art is not a thing we change

Hard to hide

You move me like the moon that pulls the tide

[Chorus]

Tried to keep our colours

Inside the lines, inside the lines

But it’s hard to draw emotions

In troubled minds, inside the lines

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi