Mike Bird (Amici 16): ascolta il nuovo singolo Desire (con testo e traduzione)

Dal 5 maggio 2017 è disponibile su iTunes il nuovo singolo di Mike Bird che si intitola Desire, un bel brano che di certo non deluderà i sempre più numerosi fans di questo talentuoso ragazzo.

Dopo Closer, il giovane cantautore facente parte nella Squadra Bianca nella sedicesima edizione del talent show Amici, ci presenta questa nuova canzone, per l’occasione firmata da Stash, voce dei dei The Kolors, gruppo che deve il suo successo proprio grazie alla partecipazione alla quattordicesima edizione del programma condotto da Maria De Filippi, risultando vincitore nella serata finale del 5 giugno 2015.





Cliccando sull’immagine sottostante, è possibile vedere il live videoclip relativo alla sua esibizione sulle note di quest’orecchiabile canzone, nella quale parla della voglia di ricongiungimento con la persona che ama, suo più grande desiderio.

A seguire trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

Mike Bird – Desire testo (Download)

[Da rivedere, inoltre mancano alcune piccole porzioni]

Watching the sun now I’m going alone

Another goodbye, but not real reason to go

Riding a while, I see you turning to stone

You know you crawl into wherever you want

I let you decide but now our bodies are sore

don’t let me down and let me be… oh no

Oh oh oh oh oh…

We’re cloud nine, feel alive

we got it, oh oh oh…

I know that you’re mine, you’re far baby

Oh oh oh oh oh… Oh oh oh oh oh…

Baby you know how got feelings go

you like to fashion while feeling the world

he but there were flowers before

we wanna

[?] and let me into your door

don’t let me down and let the people, people know

Oh oh oh oh oh…

We’re cloud nine, feel alive

we got it oh oh oh…

I know that you’re mine, you’re far baby

Oh oh oh oh oh…

You’re getting high, flying right

Oh oh oh oh oh…

know that you mind, love is crazy

We’re running wild because we’re living our life

we need to show them what it is about, somehow

we feel alive, you’re my desire

Oh oh oh oh oh…

We’re cloud nine, feel alive

we got it oh oh oh…

you’re my desire, you’re far baby

Oh oh oh oh oh…

We’re cloud nine, feel alive

we got it oh oh oh…

you’re my desire, you’re far baby

Oh oh oh oh oh…

you’re getting high, flying right

you know it, oh oh oh…

know that you mind, love is crazy





Desire – Mike Bird – Traduzione

A guardare il sole adesso ci vado da solo

Un altro arrivederci, ma non una vera ragione per andare

Passeggiando per un po ‘, ti vedo tramutarti in pietra

Sai che ti strisci ovunque vuoi

Ti lascio decidere, ma ormai i nostri corpi sono doloranti

Non abbandonarmi (o “deludermi”) e lasciare che sia … oh no

Oh oh oh oh oh …

Siamo al settimo cielo, ci sentiamo vivi

Abbiamo tutto, oh oh oh …

So che sei mia, sei molto…baby

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh …

Baby sai come lasciarti andare

Ti piacerebbe la moda mentre senti il ​​mondo

Ma prima c’erano fiori

Vogliamo [?]

[?] E lasciami entrare dalla tua porta

Non deludermi e lasciare che la gente, la gente sappia che

Oh oh oh oh oh…

Siamo al settimo cielo, ci sentiamo vivi

Abbiamo tutto, oh oh oh …

So che sei mia, sei molto…baby

Oh oh oh oh oh…

Sei da sballo, voli proprio

Oh oh oh oh oh…

So che ti va, l’amore è pazzo

Siamo fuori controllo perché stiamo vivendo le nostre vite

Dobbiamo fargli vedere quel che c’è, in qualche modo

Ci sentiamo vivi, tu sei il mio desiderio

Oh oh oh oh oh …

Siamo al settimo cielo, ci sentiamo vivi

Abbiamo tutto, oh oh oh …

Tu sei il mio desiderio, sei molto… lontano

Oh oh oh oh oh…

Siamo al settimo cielo, ci sentiamo vivi

Abbiamo tutto, oh oh oh …

Tu sei il mio desiderio, sei molto… lontano

Oh oh oh oh oh…

Sei da sballo, voli proprio

Lo sai, oh oh oh …

So che ti va, l’amore è folle

