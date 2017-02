Michele Zarrillo – le canzoni del nuovo album Vivere E Rinascere: audio dei brani

Era dal 20 settembre 2011, giorno in cui uscì “Unici al mondo” che il cantautore romano Michele Zarrillo non rilasciava un disco. In concomitanza con la sua undicesima partecipazione a Sanremo, l’artista capitolino ha pubblicato il nuovo album battezzato Vivere E Rinascere, disponibile nei negozi dal 10 febbraio 2017 nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

All’interno del progetto, sono racchiuse undici canzoni, tra le quali la sanremese Mani Nelle Mani (firmata con la collaborazione di Giampiero Artegiani), con la quale ha ottenuto l’undicesima posizione alla kermesse che non ha mai vinto, ad eccezione del Festival di Sanremo 1987, categoria Nuove Proposte, edizione in cui trionfò con il brano La notte dei pensieri.

Nel progetto è anche inclusa Se Tu Non Torni, cover di Miguel Bosè reinterpretata al Festival nella serata dedicata alle cover. Per la cronaca, entrambi i brani sono presenti anche nella compilation ufficiale di Sanremo 2017.

L’album è stato prodotto da Alessandro Canini ed include altri nove inediti tutti da ascoltare. Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli ed un link per accedere all’audio.

Prima di concludere, volevo tuttavia annunciarvi che il cantautore classe 1957, ad aprile inizierà la tournée. Per il calendario ed in tagliandi d’ingresso, vi rimando su TicketOne.

Tracklist Vivere E Rinascere – Michele Zarrillo album

(Disponibile su Amazon nei formati Audio CD – Download Digitale)

L’Amore Ancora Esiste? 3:52 Mani Nelle Mani 3:54 Vivo Nel Mondo 3:44 Come Ho Fatto A Perderti 5:07 Vivere E Rinascere 3:45 Per Chi Sa Scegliere 3:53 La Ragazza Corre 3:17 Se Tu Non Torni 3:50 E Poi Riapparve Il Mondo 4:12 Amore Imperfetto 3:27 Mille Latitudini 3:57

Streaming audio: per ascoltare le undici tracks incluse nel disco cliccate sul lato b della copertina ed effettuate il login o scrivetevi gratuitamente su Spotify.













