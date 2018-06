Michele Merlo – Tutto per me: ascolta il nuovo singolo + testo

Michele Merlo, precedentemente conosciuto come Mike Bird e Cinemaboy, per intenderci l’ex allievo alla sedicesima edizione di Amici, il 15 giugno ha rilasciato il nuovo singolo Tutto per me.

Dopo diversi mesi di silenzio, il cantante vicentino torna alla ribalta con questa canzone, la prima pubblicata sotto il suo vero nome e cognome.

Si tratta di un brano a parer mio carino, anche se non ci troviamo davanti a nulla di eclatante, ma giudicate voi ascoltandolo.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere le parole che lo compongono.

Tutto per me testo





Se vuoi ti dico un mio segreto

Prmetti che non scappi via anche tu

Non riesco a prendere la metro

I treni non me li ricordo più

E sono stanco di guidare

Ma di stare fermo non mi va

Ho anche paura di volare

Lo so fa ridere per la mia età.

Ti dirò un altro segreto

Se me ne dici uno prima tu

Miglioro solo se ti vedo

Se giri l’angolo ricado giù

E da 2 mesi mangio male

Di stare a dieta proprio non mi va

Non riesco neanche a litigare

Fa male ma…

Vederti ridere

Quanto fa bene ad uno come me

Vederti ridere

Fa stare meglio anche uno come me

Vederti ridere

E’ come un cinema tutto per me

Si è

E’ tutto per me.

Ti dico l’ultimo segreto

E dopo giuro non ti annoio più

Stasera vedo tutto nero

Ma sai che forse mi hai tirato su

E scusa se rispondo male

Di stare calmo proprio non mi va

Ora che te ne devi andare, fa male ma…

Vederti ridere

Quanto fa bene ad uno come me

Vederti ridere

Fa stare meglio anche uno come me

Vederti ridere

E’ come un cinema tutto per me

Si è

E’ tutto per me

tutto per me

Si è

E’ tutto per me.

Vederti ridere

Quanto fa bene ad uno come me

Vederti ridere

Fa stare meglio anche uno come me

Vederti ridere

E’ come un cinema tutto per me

Si è

E’ tutto per me

Si è

E’ tutto per me

Si è

E’ tutto per me

Tutto per me.