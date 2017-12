Michele Bravi: audio, video, testo e traduzione di “Ricordami (Solo)” per la colonna sonora di Coco

Nella colonna sonora di Coco, è presente il brano “Ricordami – Solo”, scritto da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez ed interpretato dal giovane youtuber e cantante umbro Michele Bravi.

Coloro i quali si recheranno al cinema per vedere il nuovo film d’animazione, distribuito in Italia dal 28 dicembre, avranno modo di ascoltare il brano in oggetto, esattamente durante i titoli di coda della pellicola.





La traccia, canzone portante del fim Pixar, è stata affidata all’ex concorrente di X Factor e attuale insegnate-tutor della scuola di Amici, che il 19 dicembre ha compiuto 23 anni (auguri).

Quando nelle interviste mi chiedevano “Michele hai un sogno nel cassetto?”, io di solito rispondevo “Vorrei poter lavorare con Disney!”. Pensare che quest’anno è iniziato con un diario pieno di errori e che adesso si concluderà cantando proprio la colonna sonora del film di Natale della Disney è assurdo e bellissimo. La canzone che interpreterò nel film si chiama “Ricordami” ed è una poesia d’amore di una dolcezza rara. Davvero non vedo l’ora di farvela sentire… Ci vediamo al cinema!

Con queste parole, lo scorso 20 novembre, Michele ha commentato sui social la scelta della Disney di affidare proprio a lui la track (ascoltala su Youtube).

Bravi, che ha visto quindi il suo sogno realizzarsi, ha scritto in un altro post pubblicato lo stesso giorno:

Immaginatevi di essere bambini e sognare davanti a dei film. Immaginate di ridere, piangere e crescere insieme ai personaggi, alle storie, alla note di quei film. E ora immaginate che, una volta diventati grandi, i creatori di quelle pellicole con cui avete imparato a sognare vi chiamino e vi chiedano (sì, proprio a voi) di cantare una loro nuova magica melodia. Ancora non ci credo e mi tremano le mani solo a scriverlo, ma sarò io a cantare la colonna sonora del nuovo film di Natale della Disney, “COCO”. Walt Disney diceva sempre “Se puoi sognarlo, puoi farlo” e mi sento di dire che aveva proprio ragione.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete al video che vede Michele interpretare in studio e commentare la canzone e il film.

A seguire accedete al testo e alla traduzione in italiano delle parti in spagnolo che compongono questo pezzo.

Ricordami (Solo) testo – Michele Bravi (Download – Lyric Video)

Ripensa a me

Non dimenticarlo mai

Ricordami

Dovunque tu sarai

Lo sai che devi fare se

Non sono insieme a te

Ascolta la canzone e tu

Sarai vicino a me

Ricordami

Ora devo andare via

Ripensa a me

Sentendo questa melodia

Uniremo con le note il cuore e le anime

Il tuo amore rimarrà

Sempre per me

[Parte in spagnolo]

(Que nuestra canción no deje de latir

Solo con tu amor yo puedo existir)

Recuérdame

(Que nuestra canción no deje de latir

Solo con tu amor yo puedo existir)

Recuérdame

Si en tu mente vivo estoy

(Recuérdame)

Mis sueños yo te doy

Te llevo en mi corazón y te acompañaré

Unidos en nuestra canción

Contigo ahí estaré

(Recuérdame)

Si sola crees estar

(Recuérdame)

Y mi cantar te irá a abrazar

Aún en la distancia nunca vayas a olvidar

Que yo contigo siempre voy

Recuérdame

Chiudi gli occhi, ascolta questa musica

E il nostro amore non si spegnerà

Chiudi gli occhi, ascolta questa musica

E il nostro amore non si spegnerà

Chiudi gli occhi, ascolta questa musica

E il nostro amore non si spegnerà

Ricordami

Se non sarò più qui

Ricordami

Lasciami vivere così

Uniremo con le note il cuore e le anime

Il tuo amore rimarrà

Sempre per me

(Que nuestra canción no deje de latir)

(Solo con tu amor yo puedo existir)

Sempre per me

(Que nuestra canción no deje de latir)

(Solo con tu amor yo puedo existir)

Ricordami





Traduzione delle parti in spagnolo

(che la nostra canzone non si fermerà

solo con il tuo amore io posso vivere)

Ricordati di me

(che la nostra canzone non si fermerà

solo con il tuo amore io posso vivere)

Se nella tua mente sono vivo

(Ricordati di me)

Ti do i miei sogni

Ti porterò nel cuore e ti accompagnerò

Uniti nella nostra canzone

Sarò con te

(Ricordati di me)

Se credi di di essere solo

(Ricordati di me)

E il mio canto ti abbraccerà

Anche nella lontananza non dimenticherai mai

Che sarò sempre con te

Ricordati di me

