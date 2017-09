Michael Jackson e il nuovo album postumo Scream: i titoli delle canzoni in scaletta e la data d’uscita

Il 29 settembre 2017 vedrà la luce il nuovo album postumo del Re del pop Michael Jackson che si intitola Scream, al momento disponibile in pre-order nel formato digitale ed in doppio vinile.

Continua la speculazione sulla leggenda statunitense – venuta a mancare nel 2009 – e continua con questo disco che racchiude quattordici tracks già conosciute.

Si tratta quindi di una compilation, una collezione di 13 pezzi di questo meraviglioso artista più un brano bonus “Blood on the Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up)“, reso disponibile in streaming e in digitale lo scorso 6 settembre.

La nuova raccolta racchiude tredici brani (alcuni molto celebri e altri meno), più il citato mash up di cinque canzoni quali “Blood on the dance floor”, “Dangerous”, “This place hotel”, “Leave me alone” e “Is it scary”, realizzato dai The White Panda, duo composto da Tom Evans e Dan Griffith, specializzato proprio in Mash-Up, non a caso la rivista americana Vibe, li ha definiti “i re dei mash up”.

In scaletta vi sono pezzi del repertorio solista di Michael Jackson e tracks del periodo dei Jacksons 5, ma nella tracklist figura anche “Somebody’s Watching Me” di Rockwell, il cui ritornello venne interamente cantato da Michael – e il duetto con la sorella Janet sulle note della title track.

Blood on the Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up) rappresenta quindi l’unica vera novità dell’intero progetto, che prossimamente sarà disponibile nel classico CD.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli di tutte le canzoni presenti in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Scream – Michael Jackson album (Audio CD – Vinile [2LP] – Download)

This Place Hotel (a.k.a. Heartbreak Hotel) – The Jacksons Thriller Blood on the Dance Floor Somebody’s Watching Me (Single Version) – Rockwell Dirty Diana (dalla versione rimasterizzata di Bad [2012]) Torture – The Jacksons Leave Me Alone (dalla versione rimasterizzata di Bad [2012]) Scream – Michael Jackson & Janet Jackson Dangerous Unbreakable Xscape Threatened Ghosts Blood on the Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up)

Tracklist Vinile

Disco 1 – Lato A:

1. This Place Hotel (a.k.a. Heartbreak Hotel)

2. Thriller

3. Blood on the Dance Floor

4. Somebody’s Watching Me

Disco 1 – Lato B:

1. Dirty Diana

2. Torture

3. Leave Me Alone

4. Scream

Disco 2 – Lato A:

1. Dangerous

2. Unbreakable

3. Xscape

Disco 2 – Lato B:

1. Threatened

2. Ghosts

3. Blood On The Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up)













