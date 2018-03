Mezzosangue – Tree (Roots & Crown) è il nuovo album: info e tracklist

Tree (Roots & Crown) è il titolo del nuovo album di Mezzosangue, la cui uscita è fissata al 23 marzo 2018.

Luca Ferrazzi, artisticamente conosciuto come MezzoSangue è un rapper romano classe 1991, che nei suoi live indossa sempre un passamontagna.

Dopo due dischi solisti “Musica Cicatrene Mixtape” (2012), “Soul of a Supertramp” (2015), è in arrivo questo doppio album del rapper, che sarà disponibile nel CD e nel doppio CD (edizione deluxe), intitolati rispettivamente “Tree – Crown” e “Tree – Roots“, formati da nove tracce cadauno. Entrambi sono disponibili in pre-order da poche ore.

Link Sponsorizzati





E’ quindi un progetto diviso in due parti, quello di questo talentuoso rapper, i cui testi da lui stesso firmati, sono principalmente incentrati sulle contraddizioni della società moderna, sulla rabbia e l’insoddisfazione personale, sulla politica e anche sulla filosofia.

Il primo singolo estratto si intitola Ned Kelly, brano racchiuso in Crown, nel cui ritornello dice di voler morire come Edward “Ned” Kelly (1855-1880), criminale australiano che veniva visto da molta gente come un Robin Hood, deceduto per impiccagione davanti ad oltre cinquemila persone. Ned Kelly ha anche segnato l’esordio on air del rapper, perché la canzone viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche da venerdì 16 marzo.

Per quel che concerne i featuring, l’unica collaborazione in questo interessante progetto, è quella con Rancore sulle note dell’ottava traccia “Upside Down”.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle diciotto tracks incluse in questo doppio disco, che sarà immediatamente seguito da una torunée, che partirà dall’Orion di Ciampino il giorno successivo all’uscita dell’album. Per il calendario e i biglietti vi rimando su TicketOne.





Tracklist Tree (Roots & Crown)

(Audio CD – Doppio CD Deluxe – Download)

CD 1: Tree – Crown







Crown Fuck them fuck rap Tree Winter Ned Kelly [Video Ufficiale] Wonderland Io e te Upside Down feat. Rancore Destro, sinistro, montante

CD 2: Tree – Roots

Io sono Mezzosangue La Mia Famiglia System Umanista Ologramma Backdoor Mi Accompagni God Bless Ignorance Verità Pt.II









LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi