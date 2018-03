MezzoSangue – Ned Kelly: guarda il video del nuovo singolo (+ testo)

Ned Kelly è il primo singolo di MezzoSangue estratto dal nuovo doppio album Tree – Roots & Crown, il cui rilascio è fissato al prossimo 23 marzo, anche nella versione doppio CD, per The Wolf e Artist First.

Il brano è disponibile in streaming e nei digital store da venerdì 16 marzo 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.







In questa nuova canzone, il rapper capitolino classe 1991 si scaglia contro il potere che ci ha reso “schiavi inconsapevoli”, il malaffare, quelli che si “definiscono rapper” che vede come “affaristi tristi” che vendono con i dissing, insomma ne ha un po’ per tutti.

E allora perché non andarsene a vivere nella giungla, lontano dai canoni imposti alla società, o morire come l’australiano Ned Kelly, che dopo tanti crimini venne condannato a morte ed ucciso tramite impiccagione. In Australia c’è chi chi lo considera un violento criminale e chi lo venera come un locale Robin Hood, che combatteva l’establishment difendendo i poveri e gli oppressi.

Il video

E il video ufficiale disponibile dal 19 marzo, è proprio basato sulla storia di Ned. Il filmato è stato diretto dal rapper stesso ed è ambientato in una Melbourne (città natale di quest’uomo) del 1880.

E’ un videoclip molto ben fatto, caratterizzato da scene molto crude e violente. Per vederlo su Youtube cliccate sull’immagine, mentre a seguire trovate le parole che compongono il brano e la spiegazione di alcune righe.

Testo Ned Kelly

(Download – Audio)





Di nostro in questo posto ci rimane nulla,

mi sentirei più a casa nella giungla.

Dice “Mezzo come butta?”,

Ho la lingua sempre asciutta

e un vaf*an*ulo sempre sulla punta.

Quale Kundalini?

Tu sei Kunta* e ridi?

Quest’Italia è la culla dei “comparini”**

In fila a spartirsi ogni cosa**

dal rap alla prosa,

baracca e burattini.

L’Italia è una colonia di lobbisti, fissi,

è come una fo**uta lunga eclissi.

La scena è una colonia di affaristi, tristi,

si vende più coi dissing che coi dischi.

Regine nei castelli o ribelli?

bro, sembrano sbirri artisti coi manganelli.

Mo tutto ha l’aspetto di una colonia e tu scegli:

Voglio morire come Ned Kelly!

[Ritornello x6]

Voglio morire come Ned Kelly!

Mi sento come Mr. K.***, ormai da un pezzo,

puoi chiamarmi Mr. Mezzo.

Sto al processo:

“non hai il flow di questo o la spocchia di quello”

Bro grazie, è già un successo.

Cammino poi mi guardo attorno,

vedo sbirri,

due secondi poi già corro:

“Scappa, billy, scappa!”

Vedrai se alla fine non mi trasformo:

Kafka****.

Vivono di regole e non posso rispettarle,

invadono parole pronti per colonizzarle e farle loro.

Come per comprarle,

ti guarderanno storto se provi a utilizzarle di straforo.

E a furia di colpi diventi sbirro, dillo:

sognavi divise con manganelli.

Io prenderò i colpi ma starò zitto, zitto!

Voglio morire come Ned Kelly!

[Ritornello x6]

Voglio morire come Ned Kelly!





Spiegazione di alcune parti

* Kunta Kinte è il protagonista del romanzo del 1976 di Alex Haley “Radici”, da cui sono poi state tratte 3 serie tv. Kunta viene venduto come schiavo ad un proprietario terriero della Virginia. Collegandosi alla prima riga, nella quale lascia intendere che tutto è in mano all’alta finanza e alle banche, Mezzosangue sta dicendo che il popolo italiano, si trova inconsapevolmente in uno stato di ipnosi e schiavitù ed accetta tranquillamente le regole imposte dall’establishment, che impone una società omologata, consumista, non pensante e con sempre meno diritti. A quel punto secondo il rapper, è meglio andare a vivere nella giungla.

** a mio parere, un chiaro riferimento alla politica e alla corruzione che sta martoriando il paese e le brave persone.

*** Mr. Kappa è un personaggio dei fumetti. Ulteriori info.

**** in “La metamorfosi” (1915 ), racconto più noto dello scrittore boemo Franz Kafka, il protagonista si risveglia una mattina ritrovandosi trasformato “in un enorme insetto immondo”.