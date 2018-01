Mexican Institute Of Sound: guarda il video di “Pa La Calle” feat. Lorna (testo e traduzione)

Dal 5 gennaio 2017 è in rotazione radiofonica nazionale Pa La Calle, singolo del Mexican Institute Of Sound (conosciuto anche come Instituto Mexicano del Sonido – IMS), progetto messicano di musica elettronica ideato nel 2004 dal DJ e producer Camilo Lara, in cui alcune canzoni classiche degli anni settanta e ottanta sono mescolate con musica elettronica.

Interpretata dalla panamense classe 1983, Lorna Zarina Aponte Acosta (già nota in tutto il mondo per la hit "Papi Chulo" del 2003 con cui a conquistato le radio e i club di tutto il mondo), questa simpatica canzoncina è estratta da "Disco Popular", quinto album in studio del MIS uscito il 10 novembre 2017.









Pa La Calle è inoltre stata utilizzata per la nuova campagna mondiale del nuovo Apple Watch Serie 3.

Si tratta di un brano festoso e allegro, che ascoltare è a mio parere un piacere, mentre per quel che concerne il significato, la traccia è un inno alla festa e al divertimento spensierato.

Il video ufficiale è disponibile dal 23 gennaio e potete gustarvelo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete al testo in spagnolo e alla relativa traduzione in italiano.

Testo Pa La Calle – Mexican Institute Of Sound (Download)

Lorna! Pa’ la calle!

[x2]

Vámono’ pa’ la calle en casa nadie me espere

Me gusta la rumba y el baile y no hay quien me detiene

Pa’ la calle!

No me esperen!

Pa’ la calle!

No me esperen!

Independiente, a nadie tengo que pedir permiso

Yo me divierto de lunes a domingo

Yo me esfuerzo y trabajo por lo mío

Además requetechula

aAaah te digo

No me digas que te vuelves a ir con tus amigas

Todas las noches parece que tú me castigas.

Vamos a poner las cosas desde ahora en claro

No me gustan tus salidas, soy un tipo raro

[x2]

Vámono’ pa’ la calle en casa nadie me espere

Me gusta la rumba y el baile y no hay quien me detiene

Pa’ la calle!

No me esperen!

Pa’ la calle!

No me esperen!

Una noche de party

Aquí aquí to’s ‘tamos ready

Con Crystal, Prada, Gucci y Fendi

Con la plata en la mano y tacones bien altos

Nos tomamo’ la selfie y la subimos bacano

[x2]

¡Y tú no pares! Sacúdete que no hay break!

¡Pégate un poco,que se formó el dembay!

¡Y no te pares, Lorna regresó otra vez!

Y la fiesta que me tiro dura hasta las 6.

y la fiesta que me tiro dura hasta las 6

y la fiesta que me tiro dura hasta las 6

y la fiesta que me tiro dura hasta las 6

y la fiesta que me tiro dura hasta las 6

¿Dónde están los que les gusta la calle?

Sube tus manos, culos en el aire.

¿Dónde están los que les gusta la calle?

Sube tus manos, culos en el aire.

Vámono’ pa’ la calle en casa nadie me espere. (Pa’ la calle!)

Me gusta la rumba y el baile (la mami chula)

y no hay quien me detiene (¡No me esperen!)

Vámono’ pa’ la calle en casa nadie me espere (Pa’ la calle!)

Me gusta la rumba y el baile y no hay quien me detiene.

Papi chulo!





Traduzione Pa La Calle – Mexican Institute Of Sound

Lorna! Per strada!

[x2]

Andiamo per strada a casa nessuno mi aspetta

Mi piace il ballo e la rumba e non c’è nessuno che mi fermi

Per strada!

Non aspettatemi!

Per strada!

Non aspettatemi!

Sono indipendente, non devo chiedere il permesso a nessuno

Mi diverto dal lunedì alla domenica

Mi do’ da fare e lavoro per me stessa

Inoltre requetechula

aaaah te lo dico io

Non dirmi che te ne andrai con i tuoi amici

Tutte le sere sembra che tu mi punisca

Mettiamo da subito le cose i chiaro

Non mi piacciono le tue uscite

Sono un tipo strano

[x2]

Andiamo per strada a casa nessuno mi aspetta

Mi piace il ballo e la rumba e non c’è nessuno che mi fermi

Per strada!

Non aspettatemi!

Per strada!

Non aspettatemi!

Una notte di festa

Qui siamo tutti pronti

Con Crystal, Prada, Gucci e Fendi

Col denaro in mano e tacchi molto alti

Facciamo i selfie

E lo carichiamo più fico

[x2]

E non ti fermi! Muoviti che non ci sono pause!

Avvicinati un po’ che si è formato il dembay!

E non fermarti, Lorna ritorna!

E la festa dura fino alle 6

E la festa dura fino alle 6

E la festa dura fino alle 6

E la festa dura fino alle 6

e la festa che ho scattato dura fino alle 6

Dove sono quelli a cui piace la strada?

Mani e culi in aria.

Dove sono quelli a cui piace la strada?

Mani e culi in aria.

Andiamo per strada a casa nessuno mi aspetta (Per strada!)

Mi piace il ballo e la rumba (bella ragazza)

E non c’è nessuno che mi fermi (non aspettatemi)

Andiamo per strada a casa nessuno mi aspetta (Per strada!)

Mi piace il ballo e la rumba e non c’è nessuno che mi fermi

Bel ragazzo!

