Metallica: guarda il video di Murder One (testo e traduzione)

Murder One è una canzone tratta dal decimo studio album dei Metallica, Hardwired… to Self-Destruct, rilasciato il 18 novembre 2016.

Questo pezzo è stato scritto da James Hetfield, che l’ha anche musicato insieme a Lars Ulrich.

La canzone omaggia Ian Fraser Kilmister, cantante, musicista, compositore ed occasionalmente anche attore britannico, meglio conosciuto come Lemmy, Ian Fraser Willis e Lemmy the Lurch. Scomparso il 28 dicembre 2015, Lemmy fu fondatore e leader dei Motörhead, famosa band heavy metal britannica.

Murder One è quindi un tributo a questo grande artista ed al nome del suo amplificatore preferito. Il brano è anche caratterizzato da diverse frasi presenti nei testi delle canzoni dei Motorhead.

Il video ufficiale animato è stato diretto da Robert Valley ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano per approfondire il significato di questo pezzo e le parole in inglese che lo compongono.

Murder One – Metallica – Traduzione (Digital Download)

Una corona

Risplende attraverso il suono

Una corona

Nato per perdere*

Un uomo

A cui non gliene può importare di meno

Un uomo

Nessuna scusante

Assi jolly

Full d’assi

Tutti gli assi

Assi fino alla morte (oppure “finché non muori”)

Righe bianche si dissolvono**

Il cavallo di ferro va avanti all’infinito***

Ascolto il tuo tuono (o “la tua scena”)

Continua ad alimentarsi

Sento ancora il tuo tuono

L’uomo in nero

Nato per perdere

Vive per vincere

Un pugno

Martelli nella nebbia

Un pugno

Costante su

Un cuore

Tenace fin dall’inizio

Un cuore

Ritma la sua canzone

Link sponsorizzati









Uccidere tutti

Omicidio di primo grado****

Dammi l’omicidio

Seconda classe a nessuno

I fari sbiadiscono

Il cavallo di ferro va avanti all’infinito

Ascolta tuo tuono

Continua ad alimentarsi

Senti ancora il tuo tuono

L’uomo in nero

Nato per perdere

Vive per vincere

Ascolto tuo tuono

Continua ad alimentarsi

Sento ancora il tuo tuono

L’uomo in nero

Nato per perdere

Nessuna scusa

Fino alla fine

Ha vissuto per vincere

Ha vissuto per vincere

* Come detto, la canzone è un tributo a Lemmy Kilmister e “Born to lose, live to win” è un detto spesso utilizzato da Lemmy, che aveva anche tatuato sul braccio.

** Come detto, la canzone è un tributo a Lemmy Kilmister, noto per aver fatto uno sconsiderato uso di droghe, in particolar modo di cocaina (riferimento a white lines)

*** Un riferimento a “Iron Horse” canzone dei Motörhead.

**** “Murder One” è stato il nome dell’amplificatore del basso di Lemmy.

Metallica – Murder One testo

One crown

Shines on through the sound

One crown

Born to lose*

One man

Does not give a damn

One man

No excuse

Aces wild

Aces high

All the aces

Aces ‘til you die

White lines fading**

The iron horse rolls on and on and on***

Hear your thunder

Still feeding back

Still hear your thunder

The man in black

Born to lose

Living to win

One fist

Hammers through the mist

One fist

Steady on

One heart

Diehard from the start

One heart

Beats its song

Murder all

Murder one****

Give me murder

Second class to none

Headlights fading

The iron horse rolls on and on and on

Hear your thunder

Still feeding back

Still hear your thunder

The man in black

Born to lose

Living to win

Hear your thunder

Still feeding back

I still hear your thunder

The man in black

Born to lose

No excuse

‘Til the end

Been living to win

Been living to win

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi