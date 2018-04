Merk & Kremont – Hands Up feat. DNCE: audio, testo e traduzione del nuovo brano

I giovani deejay e produttori milanese Federico Mercuri e Giordano Cremona, artisticamente conosciuti come Merk & Kremont, collaborano con i DNCE sulle note del nuovo singolo Hands Up.

La nuova canzone è disponibile in digitale e streaming dal 6 aprile 2018, giorno dal quale viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Dopo il successo di Sad Story (Out Of Luck), il duo lombardo unisce le forze con Joe Jonas e soci in questo interessante pezzo co-prodotto con gli OOVEE.

Il brano è caratterizzato da sonorità pop e ritmo contagioso, un mix che risulta in perfetta armonia con la voce di Joe, ex leader dei Jonas Brothers e fondatore dei DNCE, pop-rock band formata anche dalla chitarrista JinJoo Lee, dal bassista Cole Whittle e dal batterista Jack Lawlesscon, la quale ha esordito nel 2015 con la hit Cake by the Ocean (vincitrice del premio Best New Artist agli MTV Video Music Awards), scalando le classifiche globali e collezionando dischi d’oro e di platino in diversi paesi.

Hands Up segue il successo del citato singolo d’esordio featuring Ady Suleiman, certificato disco d’oro in Italia, ottenendo quasi 26 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 10 milioni di streams su Spotif.

Nella nuova canzone, Jonas parla di una storia d’amore ormai conclusasi: lui si è arreso, alza le mani in segno di resa e va avanti per la sua strada.

E’ sinteticamente questo il significato del singolo, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate i testi.

[Ritornello] Mi sono arreso Ho già preso la mia decisione Non perderò mai la fortuna Non perderò mai la Ho le mani in alto Ho già preso la mia decisione Scusa, ho incasinato la tua vita Andrò avanti con la mia-a-a-a-a-a-a-a-a Oh, perché il tempo scorre Mia-a-a-a-a-a-a-a-a Oh, perché il tempo scorre Sco-sco-scorre Mi sono arreso Ho già preso la mia decisione Non perderò mai la fortuna Non perderò mai la Ho le mani in alto Ho già preso la mia decisione Scusa, ho incasinato la tua vita Andrò avanti con la mia-a-a-a-a-a-a-a-ae Ho le mani in alto Ho già preso la mia decisione Non perderò mai la fortuna Andrò avanti con la mia-a-a-a-a-a-a-a-a Ho le mani in alto Ho già preso la mia decisione Scusa, ti ho incasinato la vita Andrò avanti con la mia-a-a-a-a-a-a-a-a Mia-a-a-a-a-a-a-a-a Mia-a-a-a-a-a-a-a-a Mia-a-a-a-a-a-a-a-a Mia-a-a-a-a-a-a-a-a

Testo

[Verse 1]

Hey, I’m standing in the bed we made

Guessing that we fellapart, I’m kicking all the sheets away

Oh, I’m jumping off a sinking ship

I guess this is where this starts, I wouldn’t know that it would end like this

[Pre-Chorus]

Oh, you never make me decent

Oh, you never make me strong

Oh, you never let me finish

No, you ne-

[Chorus]

I’ve thrown my hands up

I’ve already made my mind up

Never get down on my luck

Never get down on my-y-y-y-y-y-y-y-y

Hands up

I’ve already made my mind up

Sorry, I’ve messed your life up

I’ma get on with mine-e-e-e-e-e-e-e-e

Oh, ‘cause the clock keeps ticking

Mine-e-e-e-e-e-e-e-e

Oh, ‘cause the clock keeps ticking

Ti-ti-ticking

[Verse 2]

Hey, I’m driving down a dead-end street

Do I let another dragon fly? Gonna sweep another off her feet

Oh, I’m jumping off a sinking ship

I guess this is where this starts, I wouldn’t know that it would end like this

[Pre-Chorus]

Oh, you never make me decent

Oh, you never make me strong

Oh, you never let me finish

No, you ne-

[Chorus]

I’ve thrown my hands up

I’ve already made my mind up

Never get down on my luck

Never get down on my-y-y-y-y-y-y-y-y

Hands up

I’ve already made my mind up

Sorry, I’ve messed your life up

I’ma get on with mine-e-e-e-e-e-e-e-e

Oh, ‘cause the clock keeps ticking

Mine-e-e-e-e-e-e-e-e

Oh, ‘cause the clock keeps ticking

Ti-ti-ticking

I’ve thrown my hands up

I’ve already made my mind up

Never get down on my luck

Never get down on my-y-y-y-y-y-y-y-y

Hands up

I’ve already made my mind up

Sorry, I’ve messed your life up

I’ma get on with mine-e-e-e-e-e-e-e-e

Hands up

I’ve already made my mind up

Never get down on my luck

Never get down on my-y-y-y-y-y-y-y-y

Hands up

I’ve already made my mind up

Sorry, I’ve messed your life up

I’ma get on with mine-e-e-e-e-e-e-e-e

Mine-e-e-e-e-e-e-e-e

Mine-e-e-e-e-e-e-e-e

Mine-e-e-e-e-e-e-e-e

Mine-e-e-e-e-e-e-e-e