Gazzelle: guarda il video del nuovo singolo Meglio Così + testo

Il cantautore capitolino Gazzelle, in data 5 dicembre ha pubblicato la nuova canzone battezzata “Meglio Così”.

Dopo Superbattito, ultima fatica discografica del misterioso artista romano di cui si conosce solo il nome (Flavio), sono stati rilasciati i fortunati singoli inediti “Sayonara”, “Stelle Filanti” e “Nero”.

E’ ora giunto il momento di questa bella canzone scritta e musicata dall’interprete, le cui strofe vanno nettamente in contrasto con il ritornello, nel quale lascia chiaramente intendere di non riuscire a sopperire alla mancanza della sua ex: il non stare più insieme a lei, lo porta infatti ad affogare i dispiaceri nell’alcool, anche se dopo, svanito l’effetto, torna a pensare a lei e a piangere.

Al contrario, nelle strofe il cantante prova ad accettare la cosa, pensando che è stato “meglio così”, perché questo rapporto non andava bene e che quindi lasciarsi è stata la cosa più giusta e sensata.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, accompagnata dal video ufficiale diretto da Zavvo Nicolosi, che vede protagoniste delle bellissime ragazze quali Oriana Gliozzo, Silvia Bella, Lorena Grisafi, Lisa Hörmann e Austėja Kniežauskaitė.

Gazzelle – Meglio Così testo (Download)

Io non avevo soldi

tu non avevi sogni

meglio così

tu non avevi tempo

io non ci stavo dentro

meglio così

il sole non splendeva

non c’era luna piena

il tuo cane mi mordeva

la radio non cantava

la droga non bastava

meglio così.

E quindi cin cin

mentre affogo nel Jim Beam

e tu domani parti per Medellín

con uno stron*o

un pezzo di fango

io piango

ora io piango

quindi cin cin

mentre affogo nei tuoi jeans

e tu domani parti davvero sì

con uno stron*o

un pezzo di fango

io piango

ora io piango.

Io non avevo sbocchi

tu non avevi gli occhi

meglio così

tu non avevi voglia

io non avevo voglia

meglio così

il sole non splendeva

non c’era luna piena

il tuo cane mi mordeva

la radio non cantava

la droga non bastava

meglio così.

E quindi cin cin

mentre affogo nel Jim Beam

e tu domani parti per Medellín

con uno stron*o

un pezzo di fango

io piango

ora io piango

quindi cin cin

mentre affogo nei tuoi jeans

e tu domani parti davvero sì

con uno stron*o

un pezzo di fango

io piango

ora io piango.

E quindi cin cin

mentre affogo nei tuoi jeans

e tu domani parti davvero sì

con uno stron*o

un pezzo di fango

io piango

ora io piango.

E quindi cin cin

mentre affogo nel Jim Beam

e tu domani parti per Medellín

con uno stron*o

un pezzo di fango

io piango

ora io piango

e quindi cin cin

mentre affogo nei tuoi jeans

e tu domani parti davvero sì

con uno stron*o

un pezzo di fango

io piango

ora io piango.

Piango, poi rimpiango, poi rimpiango

piango, poi rimpiango, poi rimpiango

piango, poi rimpiango, poi rimpiango

piango, poi rimpiango, poi rimpiango.

















