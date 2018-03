Meghan Trainor – No Excuses: guarda il video del nuovo brano (con testo e traduzione)

La cantautrice statunitense Meghan Trainor è tornata con il nuovo simpatico brano battezzato No Excuses, rilasciato il 1° marzo 2018 presumibilmente come primo singolo del terzo album in studio, sul quale al momento non si hanno notizie.

A due anni dall’ultima fatica discografica “Thank You”, la cantante classe 1993 ci propone un pezzo, le cui sonorità sono abbastanza vicine a quelle del fortunato progetto d’esordio Title.

A parer mio, il pezzo che segna il comeback della voce di “All About That Bass”, pluripremiato singolo d’esordio che solo nella penisola conquistò ben 2 dischi di Platino, è un brano abbastanza carino e cachy, con un ritornello incisivo e decisamente ben fatto. Non so tuttavia se consentirà alla cantante di conseguire risultati, quantomeno vicini a quelli della prima era discografica. Secondo molti sarà un flop, ma staremo a vedere.

Nella nuova canzone, firmata dall’interprete con la collaborazione Jacob Kasher Hindlin e di Andrew Wells, con produzione di quest’ultimo, la Trainor si rivolge a una persona, dicendole che deve averla scambiata per qualcun’altra… Non è un caso che nel colorato e allegro video ufficiale, vediamo una Meghan, anzi… tre Meghan, in svariati look.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Testo No Excuses

[Intro]

Woo!

Huh!

[Verse 1]

What you sippin’ on that got you talking crazy?

Lookin’ at me sideways, always coming at me

Why you, why you acting hard when you just a baby?

Boy, I keep it real with you, but you trying to play me

[Pre-Chorus]

Have you lost your mind?

Open up your eyes

Huh!

[Chorus]

(Someone else) You must’ve confused me, confused me with

(Someone else) You must’ve confused me, confused me with

(Someone else) There ain’t no excuses, excuses, babe

(Someone else) Your mama raised you better than that, huh!

[Verse 2]

What you sippin’ on that got you talking crazy? (Hey!)

Lookin’ at me sideways (Woo!), always coming at me

Why you, why you acting like you never met a lady?

I don’t disrespect you, don’t you disrespect me

[Pre-Chorus]

Have you lost your mind? (lost your mind)

Open up your eyes

Huh!

[Chorus]

(Someone else) You must’ve confused me, confused me with

(Someone else) You must’ve confused me, confused me with

(Someone else) There ain’t no excuses, excuses, babe

(Someone else) Your mama raised you better than that, huh!

[Post-Chorus]

Your mama raised you better than that

Your mama raised you better than that

[Bridge]

Have you lost your mind?

Open up your eyes (your eyes)

Huh!

[Chorus]

(Someone else) You must’ve confused me, confused me with (confused me with)

(Someone else) You must’ve confused me, confused me with

(Someone else) There ain’t no excuses, excuses, babe (no excuses, no, no)

(Someone else) Your mama raised you better than that, huh! (how she raise you?)

[Outro]

You must’ve confused me (Hey! Come on), confused me with

Your mama raised you better than, better than that

There ain’t no excuses, excuses, babe

Your mama raised you better than that, huh! (she raised you better than that)