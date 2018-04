L’emergente Megha e il singolo Montagne di like: audio e testo

Si chiama Francesco ma il suo volto non si conosce ancora. Megha è un emergente cantante e produttore capitolino e Montagne di like è il singolo d’esordio rilasciato per Asian Fake, label milanese nel cui roster figurano artisti come Frenetik & Orang3, Martina May, Coma Cose e Ketama126.

Quest’interessante e gradevole canzone è stata prodotta da Lil Fett, è disponibile in streaming e digitale dal 16 marzo e viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal successivo 6 aprile 2018.

Montagne di like è caratterizzato da contorni vintage, atmosfere elettroniche e nostalgiche e synth che s’intrecciano ai beat 80s: ne esce fuori un brano fatto di sonorità fresche e originali, dietro le quali si cela il misterioso e talentuoso Megha.

Per ascoltare la nuova canzone cliccate sulla cover in basso, dopo la quale potete leggere le parole che la compongono.

Testo Montagne di like (Download)

Io mi chiudo a casa tre giorni e mi finisco una serie di zombie

Tu ti sei lasciata da poco quindi stasera stavi carica per farsi un giro a Monti

Lui non l’ha sentito nessuno

È sparito all’improvviso

S’è chiuso con la donna nuova

Domani sagra del vino

Facciamo un gruppo poi di colpo salta tutto, c’è Roma-Torino

E in frigo non c’è lime per questo gin

Ho anche discusso con mia madre e mi ha attaccato un mig.





Ahahah

Ma prenderemo una montagna di like

Ahahah

E in tele parleranno di noi

Ahahah.

Hai presente le montagne dentro sfere di vetro che portiamo a casa dai viaggi? Sono souvenir di cui non sappiamo che fare, ma che ci piace tenere sul comodino. I like sono la stessa cosa, uno o cento in realtà non valgono niente, ma ci soddisfa buttarci un occhio ogni tanto. Questo pezzo non vuole essere una protesta o una denuncia, solo dipingere una situazione che è sotto gli occhi di tutti: vorrei che le persone si chiedessero se il brano inneggia alle montagne di like o se invece è ironico, e che magari si rispondano beh, a questo punto balliamoci su. (Megha)

Volevi fare un coast to coast ma non c’hai i soldi e compri un volo low cost

E adesso non sai neanche se torni però sicuro ci si becca, anche fossero due giorni

Ti chiamo che se vuoi mi racconti come è andata con la tipa, è un po’ che non mi aggiorni

E lei che non sai manco se è viva, mette una foto di Fassbender come immagine di copertina

Mentre in testa ho un ritornello credo dei Bee Gees

(Ah ah ah ah stayin’ alive stayin’ alive)

E ho lavato 20 euro dentro ai vecchi jeans.

Ahahah

Ma prenderemo una montagna di like

Ahahah

E in tele parleranno di noi

Ahahah

E non so dirti bene quando ma poi

Ahahah

Noi prenderemo una montagna di like

Ahahah

Ma prenderemo una montagna di like

Ahahah

Ma prenderemo una montagna di like

Ahahah

E in tele parleranno di noi

Ahahah.





Link su Megha