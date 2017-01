Mecna: Ascolta il nuovo album Lungomare Paranoia

Il rapper Mecna ha rilasciato a sorpresa il nuovo album che si intitola Lungomare Paranoia, disponibile nei negozi digitali da venerdì 13 gennaio 2017 per Macro Beats.

A due anni quasi esatti di distanza dal fortunato Laska, il rapper Corrado Grilli in arte Mecna torna alla ribalta con quest’interessante progetto, che come i precedenti due dischi da solista, è arrivato quasi improvvisamente.

Su Musicfirts, è anche disponibile il formato CD, quello in vinile e la limited box edition, edizione limitata che contiene: il CD, un Book fotografico ed una T-shirt esclusiva disponibile in varie taglie.

Lungomare Paranoia è un album coraggioso che prende definitivamente le distanze dagli schemi e dalle sonorità che caratterizzano il rap italiano attuale. Per l’occasione, Mecna ha voluto scavare a fondo nel suo modo di essere, con riflessioni ancora più intime e personali, capaci di parlare a una generazione che guarda con paura al futuro e che si è da subito riconosciuta nei suoi testi confidenziali e diretti.

Il disco è formato da dodici canzoni “composte con più libertà” e dando la massima priorità alla ricerca sonora, esplorando territori elettronici sempre più sperimentali ed evocativi, il tutto con la collaborazione di producer come Alessandro Cianci, Lvnar, Iamseife, il giovanissimo producer francese Nude, il talento dell’elettronica Godblesscomputers e beatmaker della scena rap come Fid Mella, The Night Skinny e 24SVN.

Per quel che concerne il titolo scelto, Corrado ha detto “Avevo questo titolo in testa da un po’ di tempo, mi dà quell’idea di desolazione, di solitudine che a me piace“.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle tracce ed un paio di link per ascoltare i dodici brani racchiusi in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Lungomare Paranoia – Mecna album (Download: su Amazon – su iTunes – CD, vinile e limited box edition qui)

Acque profonde 2:04 Vieni via 3:41 Infinito 4:30 Malibu 3:16 71100 3:52 Soldi per me 3:50 Labirinto 4:50 Nonostante sia 4:25 Superman 1:47 Non serve 4:12 Il tempo non ci basterà 4:13 Buon compleanno 3:14

Streaming audio: nelle principali piattaforme streaming è possibile ascoltare l’intero album. Per accedere all’audio cliccate sui seguenti link: su Deezer – su Spotify.













