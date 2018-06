Mecna – in uscita il nuovo album Blue Karaoke: tracklist

A quasi un anno e mezzo di distanza da Lungomare Paranoia, il rapper Mecna è pronto a rilasciare il quarto album in studio Blue Karaoke, che vedrà la luce il 22 giugno 2018 via Universal Music Italia.

Il progetto è disponibile nel classico CD, nel CD digipack autografato, nel Vinile 180 gr. giallo, autografato e numerato in 500 Copie, in digitale e in streaming.

Il disco includerà dieci tracce inedite, tra le quali spiccano i singoli “Pratica” e “Tu Ed Io” feat. CoCo, rispettivamente pubblicati il 25 gennaio e il 27 aprile 2018.

Gli altri ospiti sono i colleghi Ghemon e Fabri Fibra, mentre i produttori sono Lvnar, Yakamoto Kotzuga, Godblesscomputers e Iamseife.





Appena dopo la cover, realizzata da Pietro Cocco (autore del video di “Pratica” e della cover dell’album Laska), potete leggere i titoli delle canzoni incluse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Blue Karaoke – Mecna

[Audio CD – CD Digipack Autografato – Vinile Colorato Giallo, Autografato e Numerato – Download]

Senza Di Me (prodotta da Lvnar) Pratica (prodotta da Yakamoto Kotzuga) [Video Ufficiale] Hotel feat. Fabri Fibra (prodotta da GODBLESSCOMPUTERS) Non Sono Come Te (prodotta da IAMSEIFE) Piano B Tu Ed Io feat. CoCo (prodotta da IAMSEIFE) [Video Ufficiale] Bugie Ottobre Rosso feat. Ghemon (prodotta da Yakamoto Kotzuga)

in aggiornamento…