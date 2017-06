Danny Ocean e il singolo “Me Rehúso”: audio, testo e traduzione

Danny Ocean, al secolo Daniel Morales, è un cantante, autore e produttore venezuelano di musica latina e Me Rehúso è un suo singolo di successo pubblicato il 18 settembre 2016.

Quest’artista classe 1992 di Caracas, ha sfornato quest’orecchiabile canzone, che affronta le sensazioni scaturite dalla perdita della persona che si ama.

Me Rehuso, che letteralmente si traduce in “Mi rifiuto”, è stata scritta dall’interprete ed il testo parla appunto del rifiuto nell’accettare che la relazione sia ormai giunta al termine.

Egli si rifiuta di credere che quest’autentico amore voluto dal destino, non faccia più parte della sua vita e supplica questa donna di non abbandonarlo e di capire l’amore che prova nei suoi confronti.

E’ sinteticamente questo il concept del brano, che potete approfondire leggendo la traduzione in italiano che trovate appena dopo la copertina.

Cliccando sulla cover in basso, accedete invece all’audio nel canale Youtube del cantante. Il video ufficiale non stato ancora rilasciato e non so se lo sarà mai.

Danny Ocean – Me Rehuso traduzione (Download)

Ragazza Ba-Ba-Babilonia, ragazza Ba-Ba-Babilonia

Per tutti quegli amori che, che sono stati costretti a separarsi

Ragazza Ba-Ba-Babilonia, ragazza Ba-Ba-Babilonia

Questa canzone è per te

Dimmi come lo spiego al mio destino che non sei più qui

Dimmi come farò a liberarmi di questa frenesia

Da questa follia che provo per te

Con questa alchimia che c’è in me

E ragazza non posso continuare, non ce la faccio più ragazza

Tesoro scusami se ti ho illusa, non volevo

So che l’amore quando è vero torna, indietro

Ma come faccio dimenticare la tua pelle e come faccio a dimenticare te

Non ce la faccio ragazza, non ce la faccio ragazza

Baby, no (baby, no)

Mi rifiuto di darti un ultimo bacio quindi rimandiamolo (rimandiamolo)

Quindi risparmiamocelo per la prossima volta (risparmiamocelo)

Risparmiamocelo così, così, così

Così come piace a te baby

Senza guardare il passato, senza cercare nessun’altra persona

Voglio solo stare con te, uou

Se non ti ho qui con me io non voglio essere tuo amico, perché tu sei la mia strada, uou

E voglio solo stare con te, tesoro, per favore cerca di capire

Dammi solo la tua mano e fidati di me

Se dovessi perderti segui solo la mia voce

E dai tempo al tempo, al tempo tesoro

Che tu, che io, siamo fatti per stare insieme

E dai tempo al tempo, al tempo baby

Io e te, tu ed io, siamo fatti per stare insieme

Baby, no (baby, no)

Mi rifiuto di darti un ultimo bacio quindi rimandiamolo (rimandiamolo)

Quindi risparmiamocelo per la prossima volta (risparmiamocelo)

Risparmiamocelo così, così, così

Così come piace a te baby

Baby, no

Mi rifiuto di darti un ultimo bacio quindi rimandiamolo (rimandiamolo)

Quindi risparmiamocelo per la prossima volta

Risparmiamocelo così, così, così

Così come piace a te baby

Così, così, così, come piace a te, baby

Baby no

Baby, no (baby, no)

Mi rifiuto di darti un ultimo bacio quindi rimandiamolo (rimandiamolo)

Quindi risparmiamocelo per la prossima volta

Risparmiamocelo così, così, così

Così come piace a te baby

E Baby no, Baby, no (baby, no)

Mi rifiuto di darti un ultimo bacio quindi rimandiamolo (rimandiamolo)

Quindi risparmiamocelo per la prossima volta

Risparmiamocelo così, così

Così come piace a te baby

Me Rehúso – Danny Ocean – Testo

Ba-ba-babylon girl, Ba-ba-babylon girl

Para todos aquellos amores que, que fueron obligados a ser separados

Ba-ba-babylon girl, Ba-ba-babylon girl

Esta canción es para ti

Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí

Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí

Esta locura que siento por ti

Con esta química que haces en mí

Y ya no puedo girl, ya no puedo girl

Nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer

Sé que en el amor cuando es real ese vuelve, vuelve

Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer

Ya no puedo girl, ya no puedo girl

Baby, no (baby, no)

Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo (guárdalo)

Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo (haciéndolo)

Haciéndotelo así, así, así

Así como te gusta baby

Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más

Sólo quiero estar contigo, uou

Si no te tengo aquí conmigo yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino, uou

Y yo sólo quiero estar junto a ti, nena, por favor entiéndelo

Sólo dame tu mano y confía en mí

Si te pierdes sólo sigue mi voz

Y dale tiempo, mami al tiempo

Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos

Y dale tiempo, baby al tiempo

Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos

Baby, no (baby, no)

Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo (guárdalo)

Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo (haciéndolo)

Haciéndotelo así, así, así

Así como te gusta baby

Baby, no

Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo (guárdalo)

Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo

Haciéndotelo así, así, así

Así como te gusta baby

Así, así, así como te gusta, baby

Baby no

Baby, no (baby, no)

Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo (guárdalo)

Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo

Haciéndotelo así, así, así

Así como te gusta baby

Y baby, no (baby, no)

Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo (guárdalo)

Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo

Haciéndotelo así, así

Así como te gusta baby

















