MC Fioti – Joga o Bum Bum Tam Tam: testo, traduzione e video + remix con Future, J Balvin, Stefflon Don & Juan Magan

Joga o Bum Bum Tam Tam è un singolo di successo dell’emergente MC Fioti, pubblicato l’8 febbraio 2017.

E’ stato lo stesso Mc Fioti a scrivere ed a produrre questa scoppiettante canzone, campionando un pezzo di flauto composto da Bach.





Il successivo ottobre 2017, Jason Derulo ha reso disponibile un remix contenente i testi originali più alcune parti in inglese ed infine il 15 dicembre 2017, è stato pubblicato il remix ufficiale con Future, J Balvin, Juan Magán e Stefflon Don.

In occasione di un’intervista rilasciata a O Globo riguardo questo remix, Fioti ha detto:

Credo che questo remix cambierà il modo in cui l’industria musicale mondiale vede il funk [carioca] e aprirà molte porte. Credo che questa collaborazione possa aiutare la mia carriera. Seguo questi artisti. Balvin aggiunge il ritmo latino e ho sempre ascoltato il rap internazionale come quello di Future, uno dei tanti di cui sono fan, come anche Dr. Dre, Ice Cub, Tupac, Eazy-E, Notorious B.I. …

Il multiplatino cantante colombiano è uno dei protagonisti nell’inedito remix di “Bum Bum Tam Tam”, traccia letteralmente esplosa quest’anno, che vanta un filmato da oltre mezzo miliardo di views. Cliccate sull’immagine sottostante per gustarvi il video ufficiale diretto da KondZilla.

Oltre a Balvin, si aggiungono il disc jockey, cantante, produttore discografico e mixer spagnolo Juan Magán, la rapper e cantautrice inglese Stefflon Don e Future, uno dei più importanti esponenti della scena Trap nord americana.

È il flauto avvolgente che coinvolge la mente

Di chi è presente?

La ragazza prominente

Impazzisce per noi e gioca

Allora le ho detto così, oh

(Allora le ho detto così)

Vai, vai con il bum bum tam tam

Vieni con il bum bum, tam tam tam

Vai, muovi il bum bum tam tam

Dai, abbassa il bum bum, tam tam tam

Vai, muovi il bum bum tam tam

Dai, abbassa il bum bum

Vai con il bum bum

Vieni con il bum bum

(Con il bum bum)

(Con il bum bum)

Vai, scuoti il bum bum, tam tam tam tam (Vieni)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vai)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vieni)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vai)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vieni)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vai)

Tam tam tam

Sinceramente parlando

Copiano, dannazione!

Cosa ci piace?

Digita Vavazinho

MC Fioti – Bum Bum Tam Tam testo

É a flauta envolvente que mexe com a mente

De quem tá presente

As novinha saliente

Fica loucona e se joga pra gente

Aí eu falei assim pra ela, ó

(Aí eu falei assim pra ela)

Vai, vai com o bum bum, tam tam

Vem com o bum bum, tam tam tam

Vai, mexe o bum bum, tam tam

Vem, desce o bum bum, tam tam tam

Vai, mexe o bum bum, tam tam

Vem, desce o bum bum

Vai com o bum bum

Vem com o bum bum

(Com o bum bum)

(Com o bum bum)

Vai, treme o bum bum, tam tam tam tam (Vem)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vai)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vem)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vai)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vem)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vai)

Tam tam tam

Autenticamente falando

Copia aí, porra!

Nós tá tipo como?

Tipo Vavazinho





Bum Bum Tam Tam remix testo – MC Fioti, Future, J Balvin, Stefflon Don & Juan Magan

[Se volete la traduzione del remix fatecelo sapere]

[Verse 1: J Balvin]

Y que griten los que están presentes

Hoy va a bailar sin precedentes

Estoy tan pegao’ que no salgo de tu mente

Quieren apagarme y yo no tengo fuente

Pa’ bailar no existen prueba’

Este funk si es candela

De aquí nadie va pa’ fuera

Esto lo bailan en la favela

Izquierda, derecha

Pa’ arriba, pa’ abajo

Izquierda, derecha

Rompiendo

[Chorus: Mc Fioti & J Balvin]

É a flauta envolvente que mexe com a mente

De quem tá presente

As novinha saliente

Fica loucona e se joga pra gente

Aí eu falei assim pra ela, ó

(Aí eu falei assim pra ela)

Vai, vai com o bum bum, tam tam

Mueve ese bum bum, tam tam

Mueve ese bum bum, tam tam tam

Mueve ese bum bum, tam tam

Mueve ese bum bum, tam tam tam

Mueve ese bum bum, ese bum bum

Ese bum bum bum bum bum bum bum bum bum

(Bum bum bum bum bum bum bum bum)

[Verse 2: Stefflon Don]

Don

Back it up [?]

And I just [?] get it

Mi nah care if you have good credit

[?] when mi send it

Man a drop off, mama pop off

Gyal walk off, ‘til they bruk off

[?]

Good pussy make [?] slack off

[?] ting turn on

Turn up the ting ‘til the ting bueno

Whine pon the gyal ‘til the gyal mash up

[?]

Ayo, my ting good and my ting shocks

And the ting set [?]

And the gyal good [?]

[?] ting ting real, now they can’t stop

Don

[Chorus: Mc Fioti & J Balvin]

É a flauta envolvente que mexe com a mente

De quem tá presente

As novinha saliente

Fica loucona e se joga pra gente

Aí eu falei assim pra ela, ó

(Aí eu falei assim pra ela)

Vai, vai com o bum bum, tam tam

Vem com o bum bum, tam tam tam

Vai, mexe o bum bum, tam tam

Vem, desce o bum bum, tam tam tam

Vai, mexe o bum bum, tam tam

Vem, desce o bum bum

Vai com o bum bum (E aê, Fioti?)

Rompiendo

[Verse 3: Future]

I know that thing that you like

I know the way that you move

We makin’ love the first night, bum bum pac pac bum

Yeah, hey, big up my jeweler, big up my 4.5, big up my ruga

Hey, big up the bad bih, call that chimmie like king of the bunda

Yeah, I’m a savage summon 21, summon the cougars

Hey, automatic spazzin’, jumping in the crowd just like Uzi

Yeah, black stallion, I’mma go flex and fly out to Cuba

Yeah, if you got good pussy, let me hear you say Hallelujah

Yeah

[Chorus: Mc Fioti]

É a flauta envolvente que mexe com a mente

De quem tá presente

As novinha saliente

Fica loucona e se joga pra gente

Aí eu falei assim pra ela, ó

(Aí eu falei assim pra ela)

Vai, treme o bum bum, tam tam tam tam (Vem)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vai)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vem)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vai)

Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vem)

Tam tam tam (Tipo Vavazinho)

[Verse 4: Juan Magán & (Mc Fioti)]

(Vai, vai com o bum bum, tam tam)

Le toco la flauta y se pone pa’ mi

(Vai, mexe o bum bum)

Yo prendo el ambiente

Yo tengo la malla, déjamela ahí

(Vai, mexe o bum bum, tam tam)

Y yo la toco así, y yo la toco así

Y después de un momento

Ella se olvida de tí (bum bum, tam tam tam tam tam)

Se olvida porque solo le hablan de joya, botella y dinero

Nosotros le damos lo que a ella le gusta

Por eso es que estamos primero

Y yo la toco así, y yo la toco así

Y después de un momento

Ella se olvida de tí













