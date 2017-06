Max Pezzali: ascolta il nuovo singolo Le canzoni alla radio feat. Nile Rodgers (con testo)

In data 2 giugno 2017, il cantautore Max Pezzali ha rilasciato il nuovo singolo battezzato Le canzoni alla radio, un bel pezzo inciso con la collaborazione del chitarrista Nile Rodgers (leader degli Chic) e di Saturnino Celani al basso.

Archiviata la fortunata era Astronave Max, il cantante lombardo apre un nuovo capitolo con questo pezzo decisamente adatto all’estate ormai alle porte.





Sicuramente il nuovo brano anticipa il rilascio di un nuovo disco di inediti, diciannovesimo album del cantautore, il nono della sua carriera da solista, che dovrebbe essere pubblicato entro l’anno.

Il primo assaggio “Le canzoni alla radio”, è un brano decisamente orecchiabile, il cui testo vuole far intendere all’ascoltatore di turno, che la musica è molto importante e che ce n’è per tutti i gusti, per tutti gli stati d’animo.

Oltre a trasmettere tante emozioni, le canzoni fanno si che un po’ tutti possiamo immedesimarci in esse.

E’ più o meno questo il concept del singolo, che è possibile ascoltare integralmente su Spotify cliccando sulla cover in basso. Nel portale è anche disponibile la versione estesa.

A seguire le parole che compongono questo pezzo.

Le canzoni alla radio testo – Max Pezzali (Download)

[Ritornello]

Le canzoni alla radio

le parole che mi sembravano

raccontare storie successe solo a me

e studiare nei video ogni movimento al millimetro

ed immaginarmi allo specchio in una band.

[Verso 1]

C’è una musica per tutto

c’è una musica per chi

si sta divertendo un sacco e per chi sta annoiandosi

c’è una musica per chi si è perso e non sa dove andrà

c’è una musica per quando si ritroverà

c’è una musica che batte in testa solo a chi la fa

e che da quella cantina forse mai e poi mai uscirà

quella musica che di nascosto un giorno scapperà

per il mondo a cercare chi la suonerà.

Senti com’è!

[Ritornello]

Le canzoni alla radio

le parole che mi sembravano

raccontare storie successe solo a me

(e rotola, rotola)

Senti com’è!

e studiare nei video ogni movimento al millimetro

ed immaginarmi allo specchio in una band

(rotola, rotola).

[Verso 2]

C’è una musica da innamorati che si amano

c’è una musica per quelli invece che si lasciano

c’è una musica per chi le sue ferite curerà

c’è una musica per quando un giorno guarirà

c’è una musica per l’autostrada e quella da città

per chi sogna di fuggire e per chi poi non se ne va

c’è una musica con le parole che emozionano

e c’è quella che parole non ne servono.

[Ritornello]

Le canzoni alla radio

le parole che mi sembravano

raccontare storie successe solo a me

(e rotola, rotola)

Senti com’è!

e studiare nei video ogni movimento al millimetro

ed immaginarmi allo specchio in una band

(rotola, rotola)

Senti com’è!

[Post-Ritornello]

Senti questo suono quando parte

come rotola rotola

senti com’è

senti questo suono non si batte

perchè rotola rotola.

[Verso 3]

C’è una musica per chi ha 20 anni e per chi non li ha

da più di vent’anni e che forse glieli ricorderà

per cantarli in coro in macchina pieni di nostalgia

per quei giorni spensierati scivolati via

c’è una musica che ho incontrato tanto tempo fa

mi ha sorriso e mi ha buttato un seme dentro all’anima

da quel giorno giro canticchiando una melodia

e spero che a qualcuno faccia un po’ di compagnia.

[Conclusione – Le due parti sotto si accavallano]

Senti com’è!

senti questo suono quando parte come rotola rotola

senti com’è

senti questo suono non si batte perchè rotola rotola

Le canzoni alla radio

le parole che mi sembravano

raccontare storie successe solo a me

(e rotola, rotola)

Senti com’è!

e studiare nei video ogni movimento al millimetro

ed immaginarmi allo specchio in una band

(rotola, rotola).

Senti com’è!

senti questo suono quando parte come rotola rotola

senti com’è

senti questo suono non si batte perchè rotola rotola

(rotola, rotola)

Le canzoni alla radio

le parole che mi sembravano

raccontare storie successe solo a me

(e rotola, rotola)

Senti com’è!

e studiare nei video ogni movimento al millimetro

ed immaginarmi allo specchio in una band

(rotola, rotola).

















