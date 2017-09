Max Pezzali, Nek e Francesco Renga nel nuovo singolo Duri da battere: testo e lyric video + date dell’inedita tournée collaborativa

Si intitola Duri da battere il nuovo singolo di Max Pezzali, pubblicato in data 11 settembre 2017, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Dopo il successo di “Le Canzoni Alla Radio”, Pezzali torna con questo bel pezzo, inciso con la collaborazione di due importanti colleghi: sto ovviamente parlando dei cantautori Francesco Renga e Nek.

Lo stesso giorno del rilascio, l’inedito trio ha anche annunciato un imminente tour collaborativo, che li vedrà impegnati in diverse città italiane. Ecco le prime date in programma:

20 gennaio – Unipol Arena di Bologna

22 gennaio – Brixia Forum di Brescia

25 gennaio – RDS Stadium di Genova

26 gennaio – Pala Alpi Tour di Torino

29 gennaio – Adriatic Arena di Pesaro

31 gennaio – Pala Sele di Eboli (SA)

3 febbraio – Pal’Art di Acireale (CT)

12 febbraio – Pala Bam di Mantova

16 febbraio – Arena Spettacoli di Padova Fiere di Padova

20 febbraio – Nelson Mandela Forum di Firenze

L’idea di effettuare insieme una serie di concerti, è nata anche dal fatto che i tre artisti sono sicuri di avere “un pubblico trasversale” (come affermato da Nek in conferenza stampa) o di “trovarsi davanti a un pubblico che è composto da un sottoinsieme… di cugini”,come affermato in conferenza stampa da Pezzali, che ha aggiunto “è la possibilità di ascoltare canzoni riconoscibili dell’altro artista, delle hit che riconosceranno. Le sentiranno interpretate in maniera diversa”.

Tornando alla canzone, sono sicuro che i numerosissimi supporters di questi tre amati artisti, non ne resteranno delusi.

Potete ascoltarla su Youtube tramite il lyric video cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate il testo completo.

Duri da battere testo – Max Pezzali ft. Nek & Francesco Renga (Download)

[Max Pezzali]

Più forti della natura e della sua crudeltà

Più forti dei temporali e dell’oscurità

Di terremoti e vulcani

Di glaciazioni e siccità.

[Nek]

Più forti di orsi giganti alti dai tre metri in su

Di tigri coi denti a sciabola ed enormi mammut

Tanto più grandi di noi

Che non dovremmo esistere più

Ma il cuore va oltre l’ostacolo

Ma il cuore fa ogni miracolo

E io lo so

[Tutti e tre]

Duri da battere

Ci puoi scommettere

Duri da battere

Quasi impossibile

[Max Pezzali]

Più forti perché ogni giorno combattiamo quaggiù

Ci lamentiamo ogni tanto però niente di più

Ci basta un giorno di sole

E un angolo di cielo blu

[Nek]

Cresciamo pieni di sogni e di speranze che poi

Si affievoliscono un po’ ma non si spengono mai

Cadiamo spesso però

Siamo anche bravi a uscire dai guai

E il cuore va oltre l’ostacolo

E il cuore fa ogni miracolo

E io lo so

[Ritornello – Tutti e tre]

Duri da battere

Ci puoi scommettere

Duri da battere

Quasi impossibile

[Francesco Renga]

Più forti delle incomprensioni

Delle fughe incerte e dei ritorni

[Tutti e tre]

Voglio il tuo profumo addosso

Prendimi per mano adesso

Corri e il mondo non ci prenderà

non ci prenderà

non ci prenderà

non ci prenderà

[Ritornello – Tutti e tre]

Duri da battere

Ci puoi scommettere

Duri da battere

Quasi impossibile.





“Mi ha sempre affascinato la forza di volontà dell’essere umano, che è riuscito a superare le proprie debolezze naturali e le avversità dell’habitat per poter sopravvivere, sempre e comunque. Nei grandi processi evolutivi come nelle difficoltà di tutti i giorni, nella vita di relazione come nello sport: essere “duri da battere” non significa essere invincibili, ma avere il coraggio e la determinazione di buttare il cuore oltre l’ostacolo. O almeno di provarci” Firmato Max Pezzali.













