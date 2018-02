Max Nek Renga – in arrivo “Il Disco” (Live): info e tracklist album

Mentre l’attuale prima tournée collaborativa procede a gonfie vele, l’inedito trio pop composto da Max Pezzali, Nek e Francesco Renga si accinge a rilasciare l’album collaborativo d’esordio battezzato “Il disco (Live)”.

Il progetto vedrà la luce il 9 marzo 2018 nel doppio CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l'ascolto gratuito.









Al suo interno un totale di 32 canzoni cantate dal vivo, tra le quali non posso esimermi da menzionare il primo estratto Duri Da Battere, unico brano inedito uscito lo scorso settembre.

In scaletta vi sono principalmente grandi successi di questi amatissimi cantautori, più la cover di Mina “Se Telefonando” (che Nek presentò al Festival di Sanremo 2015, al termine del quale vinse il premio “Miglior esibizione cover” – il brano venne anche incluso nel dodicesimo album in studio “Prima di parlare”), più una cover di un’intramontabile successo di Claudio Baglioni, che i tre artisti hanno deciso di inserire come traccia d’apertura.

“Il Disco” contiene quindi i brani live, proposti da Pezzali, Nek e Renga in quest’indimenticabile quanto inedito tour, come ad esempio “Fatti avanti amore”, “Il mio giorno più bello nel mondo”, “Gli anni” e “Strada Facendo”, pezzi che è già possibile scaricare e ascoltare su Spotify, in quanto resi disponibili nelle scorse settimane.

Non è difficile immaginare che in futuro, dopo la conclusione del tour (il 20 aprile), possa venire rilasciato un anche Live DVD. Vi terremo aggiornati.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle 32 tracce racchiuse nel doppio CD.

Tracklist Il Disco – Max Nek Renga album (2 Audio CD – Download)

Strada facendo 4:50 [Audio] Duri da battere 3:41 [Lyric Video – Official Video] Cambio direzione 3:48 Se io non avessi te 3:46 Gli anni 3:49 [Audio] Meravigliosa (Laluna) 4:13 Unici 3:32 Nessun rimpianto 4:30 A un isolato da te 3:25 Sei fantastica 3:58 Sei solo tu 3:26 Sei grande 5:11 Il mio giorno più bello nel mondo 3:45 [Audio] Se telefonando 2:57 Guardami amore 2:51 Hanno ucciso l’Uomo Ragno 4:36 Era una vita che ti stavo aspettando 3:50 Angelo 3:52 La tua bellezza 3:32 L’universo tranne noi 4:14 Sei un mito 5:10 La regola dell’amico / Disco inferno 5:07 Almeno stavolta 3:21 Se una regola c’è 4:40 Lascia che io sia 3:25 Sempre noi 4:46 Laura non c’è 3:40 Vivendo adesso 4:15 Come mai 4:10 Fatti avanti amore 3:24 [Audio] Nuova luce 3:35 Nord Sud Ovest Est / Tieni il tempo 9:31









