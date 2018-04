Mavahia feat. Michael Zell – Berlin: video ufficiale, testo e traduzione

Mavahia è il nome di un team di produttori internazionali e Berlin feat. Michael Zell è il nuovo singolo uscito nell’aprile 2018.

Arriva da Malta questo pezzo molto ben fatto, firmato da E. Sammut & J. Schembri, che omaggia la capitale tedesca.

In radio dallo scorso 10 aprile, la canzone è un fermo immagine di cose positive come l’amicizia e cattura per le atmosfere magiche in cui ci proietta.

Il video diretto da Adriano Spadaro e Samir Kharrat, non poteva che essere stato girato a Berlino, centro nevralgico d’Europa.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi che compongono il brano.

Testo Berlin – Mavahia (Download)

[Instrumental intro]

[Verse 1]

There’s a revelation calling

And a conversation falling

Somewhere downtown Berlin

Hang around behind the station

Paralyzing observations

Stone throws away from me

[Chorus] [x2]

Stand close my district

Long rides are twisted

Stay on my side in Berlin

[Verse 2]

Lost in words and people walking

On a line turning to crystal

Colder than in the dream

Counting photographs and pictures

Sentimental spaces fixing

Time and time again





[Chorus] [x2]

Stand close my district

Long rides are twisted

Stay on my side in Berlin…

[Instrumental break]

[Chorus] [x2]

Stand close my district

Long rides are twisted

Stay on my side in Berlin…