Matt Simons – We Can Do Better: video e traduzione del testo

Il cantautore e musicista californiano Matt Simons, il 4 aprile 2018 ha reso disponibile il nuovo singolo battezzato We Can Do Better, un bel pezzo che anticipa il rilascio

del nuovo album, in uscita quest’anno via [PIAS] Recordings.

In rotazione radiofonica nazionale dal 6 aprile, il brano è stato firmato dall’interprete con la collaborazione di Emily Warren, Scott Harris e Dan Romer, che l’ha anche prodotto insieme a Mike Tuccillo.

Dopo il fortunato secondo album in studio “Catch & Release” (2014), che ha ottenuto certificazione d’oro e di Platino in tutta Europa, in Brasile e Sud Africa, Simons da il via alla terza era discografica con questa canzone, che parla di una relazione: anche se i rapporti di coppia possono avere delle crisi e finire, spesse volte anche male, non bisogna pensare che questo debba per forza accadere.

Perché al giorno d’oggi i giovani, non solo non si impegnano più in relazioni stabili, ma aspettano molto più a lungo (rispetto alla generazione dell’artista classe 1987) per sposarsi, con un tasso di divorzio superiore al 50%.

Matt sta proprio per sposarsi e ha scritto la canzone sperando possa portare fortuna alla sua futura famiglia e perché no, anche a quella dell’ascoltatore.

E’ questo il significato del brano, accompagnato dal simpatico video ufficiale diretto da Beatrice Pegard, che vede protagonisti diversi bambini. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale trovate i testi.

We Can Do Better traduzione (Download) [Introduzione]

Possiamo fare di meglio

Oh sì, possiamo migliorare [Strofa 1]

So che fa molto male, tua madre ha lasciato tuo padre

Quando eri piccola

Pensi che ti lascerò perché la storia si ripete

L’abbiamo visto in tutto il mondo

Oh, tutto ciò che ci viene detto è che diventerà noioso

Che tradiremo e ci feriremo a vicenda

Contro ogni previsione pregheremo gli dei

Che questo amore funzioni [Pre-Ritornello]

Quando vedremo solo litigi e errori

Sentiremo solo canzoni tristi che parlano di cuori spezzati

E non importa quanto tempo ci vorrà

Non ci arrenderemo [Ritornello]

Possiamo fare di meglio (ha)

Oh, possiamo migliorare

E nulla è per sempre (ha)

Possiamo fare di meglio [Strofa 2]

Le cose possono mettersi male, potremmo bere troppo

E dire cose che non dovremmo

Metterci una pietra sopra prima di andare a letto

E andrà tutto bene

Alcune persone si illudono che non finirà

E alla fine si mollano

Ma non sono io, non me ne andrò

sono qui per restare [Pre-Ritornello]

Quando vedremo solo litigi e errori

Sentiremo solo canzoni tristi che parlano di cuori spezzati

E non importa quanto tempo ci vorrà

Non ci arrenderemo [Ritornello]

Possiamo fare di meglio (ha)

Oh, possiamo migliorare

E nulla è per sempre (ha)

Possiamo fare di meglio [Ponte]

Non sono preoccupato perché la verità è che

Possiamo fare di meglio

So che siamo diversi

Possiamo fare di meglio

Non voglio pensarci troppo su

Possiamo migliorare

So che siamo diversi

Possiamo fare di meglio [Pre-Ritornello]

Quando vedremo solo litigi e errori

Sentiremo solo canzoni tristi che parlano di cuori spezzati

E non importa quanto tempo ci vorrà

Non ci arrenderemo [Ritornello]

Possiamo fare di meglio (ha)

Possiamo migliorare

E nulla è per sempre (ha)

Possiamo fare di meglio [Conclusione]

Possiamo fare di meglio