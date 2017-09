Matoma & The Vamps nella nuova canzone Staying Up: audio e traduzione del testo

Il dj e produttore norvegese Matoma e i The Vamps hanno unito le forze nel nuovo singolo Staying Up, disponibile in digitale e in streaming dal 31 agosto 2017.

Niente male la nuova produzione di Tom Stræte Lagergren, aka Matoma, impreziosita dalla collaborazione della pop rock band britannica composta dal cantante Bradley Will Simpson, dal chitarrista e fondatore James Daniel McVey, dal bassista Connor Samuel John Ball e dal batterista Tristan Oliver Vance Evans.

Brevemente, per quel che concerne il significato, nel brano si parla di una terribile cotta nei confronti di una ragazza, che fa passare al protagonista le notti in bianco…

E’ questo il concept della canzone, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla copertina in basso.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Staying Up traduzione – Matoma & The Vamps (Download)

[Strofa 1]

Mi tieni sveglio fino alle quattro del mattino

Mi fai, mi fai pensare a te

Ogni minuto, ogni ora continuo a cascarci (o “a cadere”)

Anche quando non ho bisogno di provare questo

[Pre-Ritornello]

Non riesco a dormire, tu hai ciò di cui ho bisogno

Quando ti ho al mio fianco

[Ritornello]

Resto sveglio per amore, amore, amore, amore, amore

Non ne ho mai abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza

Aspettando il momento in cui possiamo toccarci

Non ne ho mai abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza

Resto sveglio per amore, amore, amore, amore, amore

Non ne ho mai abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza

Aspettando il momento in cui possiamo toccarci

Non ne ho mai abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza,

Resto sveglio per amore

[Post-Ritornello]

Resto sveglio per amore

[Strofa 2]

Quindi sussurrami nell’orecchio quando arrivi

E dimmi, dimmi che sei dell’umore adatto

Beby, non devi avvisarmi

L’unica cosa che voglio sei tu

[Pre-Ritornello]

Non riesco a dormire, tu hai ciò di cui ho bisogno

Quando ti ho al mio fianco

[Ritornello]

Resto sveglio per amore, amore, amore, amore, amore

Non ne ho mai abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza

Aspettando il momento in cui possiamo toccarci

Non ne ho mai abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza

Resto sveglio per amore, amore, amore, amore, amore

Non ne ho mai abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza

Aspettando il momento in cui possiamo toccarci

Non ne ho mai abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza,

Resto sveglio per amore

[Post-Chorus]

Resto sveglio per amore, amore, amore, amore, amore

Non ne ho mai abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza

Aspettando il momento in cui possiamo toccarci

Non ne ho mai abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza, abbastanza

Resto sveglio per amore

Resto sveglio per amore

Matoma e The Vamps – Staying Up testo

[Scritta da Matoma e The Vamps – Prodotta da Matoma]

[Verse 1]

You keep me up ‘til four in the morning

You got me, got me thinkin’ of you

Every minute, every hour I keep falling

When I don’t need to feel it too

[Pre-Chorus]

I can get no sleep, you got what I need

When I got you next to me

[Chorus]

I’m staying up for love, love, love, love, love

I can’t get enough, enough, enough, enough, enough

Waiting for the moment we can touch

I can’t get enough, enough, enough, enough, enough

I’m staying up for love, love, love, love, love

I can’t get enough, enough, enough, enough, enough

Waiting for the moment we can touch

I can’t get enough, enough, enough, enough, enough

Staying up for love

[Post-Chorus]

Staying up for love

[Verse 2]

So whisper in my ear when you come in

And tell me, tell me you’re in the mood

Baby, you don’t need to give me no warning

The only thing I want is you

[Pre-Chorus]

I can get no sleep, you got what I need

When I got you next to me

[Chorus]

I’m staying up for love, love, love, love, love

I can’t get enough, enough, enough, enough, enough

Waiting for the moment we can touch

I can’t get enough, enough, enough, enough, enough

I’m staying up for love, love, love, love, love

I can’t get enough, enough, enough, enough, enough

Waiting for the moment we can touch

I can’t get enough, enough, enough, enough, enough

Staying up for love

[Post-Chorus]

I’m staying up for love, love, love, love, love

I can’t get enough, enough, enough, enough, enough

Waiting for the moment we can touch

I can’t get enough, enough, enough, enough, enough

Staying up for love

Staying up for love

















