Matoma – Lonely feat. MAX: ascolta il nuovo bel singolo (con traduzione)

Lonely è il nuovo singolo del deejay e producer norvegese Matoma, disponibile in streaming e in digitale da venerdì 23 marzo 2018.

La nuova canzone, sarà inclusa nel secondo album in studio del produttore scandinavo battezzato “One In A Million”, che al momento in cui scrivo non ha ancora una data d’uscita.

Il 27enne Tom Stræte Lagergren, meglio conosciuto come Matoma, ha per l’occasione assoldato il cantante newyorkese Maxwell George “Max” Schneider.

Anche se probabilmente passerà quasi inosservata dalle nostre parti, la nuova produzione è a mio parere molto bella ed è più che degna di essere segnalata.

Il punto di forza del brano è senza dubbio pre-ritornello, il ritornello e il post ritornello, mentre per quel che concerne il significato, in Lonely si parla di una relazione nella quale prevale l’egoismo del partner, che sembra avere solo difetti ed al quale Max riserva parole tutt’altro che piacevoli. Probabilmente tale relazione è ormai giunta al capolinea.

E’ possibile ascoltarla anche su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate il testo tradotto in italiano.

Traduzione





[Il brano è stato tradotto in base alle lyrics non ufficiali. Quelle ufficiali non sono ancora state diffuse]

[Strofa 1]

Mi hai fatto sballare col fumo

Fredde notti in città e sale fumatori

La tua storia la so a memoria

Ti sei inventata ogni parte

Parli troppo e poi non dici nulla

Ci metto la faccia a comprare da bere

Parigi, Los Angeles e tutto il resto

Agli ordini, come volevi tu

[Pre-Ritornello]

Ma mmm, poi dici, poi dici

Che hai bisogno di me per tutta la vita

Ma mmm, va tutto bene, sto proprio bene in questo periodo

[Ritornello]

Perché dov’eri quando mi sentivo solo?

Adesso ti comporti come se mi conoscessi

Ci sono 100 modi per dirti “certo”

Altri 100 per lasciarti andare, andare, andare

Perché dov’eri quando mi sentivo solo?

Non c’eri mai ma quando mi chiamerai

Non ti ascolterò più

Se non vuoi mai farlo tu quando mi sento solo

Dov’eri quando mi sentivo solo?

[Post-Ritornello]

Solo

Solo

Solo

Dov’eri quando emi sentivo solo?

Solo

Solo

Solo

Solo

[Strofa 2]

E vorrei che tu non fossi così bella

E vorrei essere così [usabile?]

So che in un certo senso mi sto facendo del male

Perché dai sempre la colpa agli altri

E hai sempre quell’aria da incompresa

Come tutti a Hollywood

Sei falsa come tutti i tuoi amici

Che sono felice di non vedere più, ha, eh

[Pre-Ritornello]

Ma mmm, poi dici, poi dici

Che hai bisogno di me per tutta la vita

Ma mmm, va tutto bene, sto proprio bene in questo periodo

[Ritornello]

Perché dov’eri quando mi sentivo solo?

Adesso ti comporti come se mi conoscessi

Ci sono 100 modi per dirti “certo”

Altri 100 per lasciarti andare, andare, andare

Perché dov’eri quando mi sentivo solo?

Non c’eri mai ma quando mi chiamerai

Non ti ascolterò più

Se non vuoi mai farlo tu quando mi sento solo

Dov’eri quando mi sentivo solo?

[Post-Ritornello]

Solo

Solo

Solo

Dov’eri quando emi sentivo solo?

Solo

Solo

Solo

Solo