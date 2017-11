Matoma & Noah Cyrus nel nuovo singolo Slow: audio, testo e traduzione

Il deejay e produttore norvegese Matoma, vi presenta la nuova produzione battezzata Slow, disponibile dal 17 novembre 2017.

La nuova canzone è stata firmata da Sizzy Rocket e viene interpretata dalla cantante americana Noah Cyrus.





Slow è un orecchiabile pezzo, caratterizzato da un incisivo ritornello, che sarà incluso nel futuro secondo album in studio di Matoma, sul quale al momento non si hanno dettagli.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono questo pezzo.

Slow traduzione – Matoma feat. Noah Cyrus (Download)

[Strofa 1: Noah Cyrus]

Sono le tre del mattino

Nessuno può costringermi a tornare a casa

Perché lì non c’è nessuno che mi aspetta

E io non me la sento di stare da sola

I tuoi occhi verdi sono come un’arma

Che mi spara un colpo al cuore

Ora mi sto innamorando di quello cattivo

E sto vedendo le stelle

[Ritornello: Noah Cyrus]

Non voglio andarci piano, oh

Non voglio andarci piano, oh

Ogni volta che ci metti un freno

Vado più velocemente

Perché non voglio andarci piano, oh

[Strofa 2: Noah Cyrus]

A nessuno piace essere onesto, ma posso darti questo

Quindi chiedimi quanto ti voglio, e io ti sussurro

Quante altre ragazze conosci

Dillo “schiettamente, nuovecanzoni.com mi prenderò cura di te”

Perché ora mi sono innamorata di quello cattivo, e questo sentimento non durerà per sempre

Link sponsorizzati









[Ritornello: Noah Cyrus]

Quindi non voglio andarci piano, oh

Non voglio andarci piano, oh

Ogni volta che ci metti un freno

Vado più velocemente

Perché non voglio andarci piano, oh

[Bridge: Noah Cyrus]

Non voglio

Non voglio

No, non voglio andarci piano, oh

Non voglio andarci piano, oh

Non voglio andarci, no

[Ritornello: Noah Cyrus]

Non voglio andarci piano, oh

Non voglio andarci piano, (non voglio andarci, non voglio andarci) oh

Ogni volta che ci metti un freno

Vado più velocemente

Perché non voglio andarci piano, oh

[Conclusione: Noah Cyrus]

Non voglio

Non voglio andarci piano

Non voglio

Powered by NuoveCanzoni.com

Slow testo

[Verse 1: Noah Cyrus]

It’s three o’clock in the morning

No one can make me go home

‘Cause no one’s waiting there for me

And I just can’t be alone

Your green eyes are a weapon

Shot a hole in my heart

Now I’m falling for the bad one

And I’m seeing stars

[Chorus: Noah Cyrus]

I don’t wanna go slow, oh

I don’t wanna go slow, oh

Every time you pull it backwards

I’m just gonna fall in faster

‘Cause I don’t wanna go slow, oh

[Verse 2: Noah Cyrus]

No one likes being honest, but I’mma give you that

So ask me how much I want you, and I’mma whisper back

How many other girls you know

Say it “all up front, I’ll take care of you”

‘Cause now I fell for the bad one, and it never lasts

[Chorus: Noah Cyrus]

So I don’t wanna go slow, oh

I don’t wanna go slow, oh

Every time you pull it backwards

I’m just gonna fall in faster

‘Cause I don’t wanna go slow, oh

[Bridge: Noah Cyrus]

I don’t wanna-

I don’t wanna-

No I dont wanna go slow, oh

I don’t wanna go slow, oh

I don’t wanna go, no

[Chorus: Noah Cyrus]

I don’t wanna go slow, oh

I don’t wanna go slow, (I don’t wanna go, I don’t wanna go) oh

Every time you pull it backwards

I’m just gonna fall in faster

‘Cause I don’t wanna go slow, oh

[Outro: Noah Cyrus]

I don’t wanna-

I don’t wanna go slow

I don’t wanna

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi