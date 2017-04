Mary J. Blige e il nuovo singolo Love Yourself feat. Kanye West: video e traduzione del testo

Love Yourself è il titolo del terzo singolo estratto da Strength of a Woman (qui i titoli delle 14 canzoni e l’eventuale pre-order), tredicesimo album in studio di Mary J. Blige che vedrà la luce il prossimo 28 aprile.

Dopo “Thick of It” e “U + Me (Love Lesson)”, la cantautrice americana, vincitrice di ben nove Grammy Awards, nominata ai Golden Globes e leggenda multiplatino del R&B, torna a promuovere il progetto con questo brano, prodotto da Dj Camper e co-scritto con Charles Hinshaw, David D. Brown, Dj Camper, I. Andrews e con il rapper Kanye West, guest star della canzone nella quale rappa nel secondo verso.

Trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 14 aprile 2017, Love Yourself è un pezzo decisamente intimo, nel quale l’interprete invita l’ascoltatore ad avere autostima.

Il brano è l’ennesima dimostrazione che la Blige è al top della sua carriera: il pezzo combina il tipico sound R&B dell’artista con performance vocali potenti e sentimentali, che gli amanti del genere non possono di certo non apprezzare.

Il singolo è accompagnato dal lyric video che potete gustarvi nel canale Youtube della cantante cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese.

Mary J. Blige – Love Yourself traduzione (Download)

[Introduzione: Mary J. Blige]

E’ stato un lungo viaggio, ma l’ho fatto con amore

L’ho fatto con amore, amore

Dico ho avuto alti e bassi ed ho passato di tutto

Ci ho messo un po’ per conoscere il mio cuore

Oh, sì, sì

Prima di un amore come questo, si va

Attraverso il fuoco e le valli

Ma se riesci a resistere

Per favore resisti, quest’amore è forte, ti salverà

Oh, per favore resisti, ti salverà, ti salverà

[Verso 1: Mary J. Blige]

La verità può essere il dolore più dolce

Potrebbe rovinare tutto

E’ l’unico modo per capire

Sto pagando le conseguenze, sto cambiando per questo

Oh, oh, e fa male

Ma vedrò di farcela

Perché non sono una principiante

Sono una vincente, ho pagato i miei debiti, conosco il mio obiettivo

[Refrain: Mary J. Blige]

Credevano di aver messo in pausa la mia vita

Ma sapevo qualcosa che non sapevano

Mi conosco troppo bene per dargliela vinta

Nuvole nere vi sto superando

[Ritornello: Mary J. Blige]

Oh, devi amare te stesso

Se vuoi davvero stare con un altro

Devi sfamarti

Prima sfamare qualcun altro

Devi aprirti, e non essere sciocco

Perché non tutti ti vogliono bene

Devi amare te stesso

Prima di amare qualcun altro

[Interludio: Kanye West]

Sì, devi amare te stesso

Uh, capisci cosa intendo?

[Verso 2: Kanye West]

Ho deciso di non considerare il colore della mia pelle come uno svantaggio

E’ un designer, artista, produttore, e rapper

Non ha mai trovato virtù dalla pazienza

Facevo avanti e indietro in una stanza buia

Tempo prezioso sprecato

Tu non sai cosa affrontiamo

Non posso cullarmi sugli allori

Nel mio lavoro bisogna essere coraggiosi

Hanno appena hanno sparato a un altro ragazzo

Non riescono a trovare l’aggressore

C’è l’ho fatta ad uscire dalla cantina

C’è l’ho fatta ad uscire dalla metropolitana

Di una città che ti porta fuori città

Potrebbero spararti, blat

E tanti saluti, blat

Tanti saluti

Provengo da questo Chi e Wow, guarda che ca**o hanno trovato

Una giovane leggenda, arrivata per chiudere l’estate

Hai bisogno di parlare con me come non hai fatto con tua madre

[Ritornello: Mary J. Blige]

Oh, devi amare te stesso, oh yeah

Se vuoi davvero stare con un altro

Devi sfamarti

Prima sfamare qualcun altro

Devi aprirti, e non essere sciocco

Perché non tutti ti vogliono bene

Devi amare te stesso

Devi amare te stesso

Prima di amare qualcun altro

[Verso 3: Mary J. Blige]

Non mi sento affatto stanca

Non riesco ad avere inquietudine nell’anima

Stringi il tuo cuore, il mondo è freddo

Continua a dire, non iniziare a pregare, perché cambi

Sì, avverrà

Non preoccuparti di nulla

Dio sa che vale la pena

Te lo meriti, nulla può ferirti

[Refrain: Mary J. Blige]

Pensavano di aver messo la mia vita in attesa

Ma sapevo qualcosa che non sapevano

So troppo me stesso tanto da piegare mai

Nuvole scure sono movin’ passato lei

[Ritornello: Mary J. Blige]

Oh, devi te ami, oh yeah

Se davvero vuoi essere con qualcun altro

Devi nutrirsi

Prima di inserire qualcun altro

Avete ottenuto rimanere aperti, e non essere sciocca

‘Perché tutti non significa bene

Devi amare te stesso

Devi amare te stesso

Prima che ami qualcun altro

Qualcun altro

Love Yourself – Mary J. Blige – Testo

[Intro: Mary J. Blige]

It’s been a long ride, but I made it here with love

I made it here with love, love

Said I’ve been and up and down and I’ve been through it all

Took a while to know my heart

Oh, yes, it has, yes

Before a love like this you go

Through the fire and valley lows

But if you just hold on

Please hold on this love is strong, it’ll save you

Oh, please hold on, it’ll save you, save you

[Verse 1: Mary J. Blige]

Truth can be the sweetest pain

It could mess up everything

It’s the only way I know

I’m paying for it, I’m changing for it

Oh, oh, and it hurts

But I’ll make it work

‘Cause I’m no beginner

I’m a winner, paid dues, I know my purpose

[Refrain: Mary J. Blige]

Thought they’d put my life on hold

But I knew somethin’ they didn’t know

I know myself too much to ever fold

Dark clouds I’m movin’ past you

[Chorus: Mary J. Blige]

Oh, you gotta love yourself

If you really wanna be with someone else

You gotta feed yourself

Before you feed somebody else

You gotta stay open, and don’t be foolish

‘Cause everybody don’t mean you well

You gotta love yourself

Before you love somebody else

[Interlude: Kanye West]

Yeah, gotta love yourself

Uh, you know what I’m sayin’?

[Verse 2: Kanye West]

I’ve decided not to use my color as a handicap

He a designer, artist, producer, and he rap

Never found virtue from patience

In a dark room just pacin’

Precious time is just wastin’

You do not know what we facin’

I cannot be complacent

In my job, be courageous

Another kid just got shot

They can’t find the assailant

Made it out of the basement

Made it out of the underground

From a town where you outta town

They might gun you down, blat

There goes another round, blat

There goes another round

Came from this Chi and wow, look what the fuck they found

A young legend, comin’ to shut the summer down

You need to talk to me like you don’t bring your mother ‘round

[Chorus: Mary J. Blige]

Oh, you gotta love yourself, oh yeah

If you really wanna be with someone else

You gotta feed yourself

Before you feed somebody else

You gotta stay open, and don’t be foolish

‘Cause everybody don’t mean you well

You gotta love yourself

You gotta love yourself

Before you love somebody else

[Verse 3: Mary J. Blige]

I don’t feel no ways tired

Can’t get restless in my soul

Hold your heart, the world is cold

Keep sayng, don’t you start prayin’, on it

Yeah, it will come to pass

Don’t worry ‘bout nothin’

God knows that you’re worth it

You deserve it, can’t nothin’ else hurt you

[Refrain: Mary J. Blige]

Thought they’d put my life on hold

But I knew somethin’ they didn’t know

I know myself too much to ever fold

Dark clouds I’m movin’ past you

[Chorus: Mary J. Blige]

Oh, you gotta love yourself, oh yeah

If you really wanna be with someone else

You gotta feed yourself

Before you feed somebody else

You gotta stay open, and don’t be foolish

‘Cause everybody don’t mean you well

You gotta love yourself

You gotta love yourself

Before you love somebody else

Somebody else

















