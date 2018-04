Martina La Peligrosa x Jenn Morel x Kronic & Krunk – Peligrosa feat. Damaged Goods: video, testo e traduzione

Martina La Peligrosa, Jenn Morel e Kronic & Krunk nel nuovo singolo Peligrosa feat. Damaged Goods, disponibile dal 16 marzo 2018.

La cantante ed autrice colombiana Martina La Peligrosa, la dominicana Jenn Morel, reduce dal successo di “Pónteme” e di “Licky” con Claydee, i produttori australiani Kronic & Krunk e il dj americano e produttore Obi Tawil, alias Damaged Goods, hanno unito le forze in questa simpatica canzone tutta da ballare.

In rotazione radiofonica nazionale da venerdì 20 aprile 2018, il brano viene cantato in spagnolo, con qualche parola in inglese, da Martina La Peligrosa e Jenn Morel, con una base dance/electro dance creata dai producer. Il risultato è a parer mio più che soddisfacente.

Per vedere il lyric video cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole che compongono questo pezzo.

Sono pericolosa Cattiva furbastra A casa tua non ci entro è questo il punto Non vali il mio tempo Sono valorosa Non voglio gatti, non voglio essere fantastica Io! ho l’impressione che il mio stile ti faccia paura Ma io non mangio così e papi non viene Mambo, come si chiama, li conosco tutti Rampampam! L’ho lasciato cadere Woah! Lavora su quello strano flow e prendilo tesoro Una costante maratona reggaeton baby Voglio sentire quello la fino al sorgere del sole baby Corri dai! Corri! Jenny mi segue pronta

Testo Peligrosa

Yo soy Peligrosa

Móntate en la carroza

Dando vuelta la calle aceitosa

Ceda el paso que ta resbalosa

Soy la rosa espina y venenosa.

Yo soy Peligrosa

Y te gusta cómo me muevo

Y lo muevo asì

So dangerous

Y lo muevo asì

So dangerous

Y lo muevo asì

So dangerous

Y lo muevo asì

Dangerous, dangerous

Yeah I move it like this

So dangerous

Yeah I move it like this

So dangerous

Yeah I move it like this

So dangerous

Yo soy Peligrosa.

Soy Peligrosa

Mala mañosa

En toa’ tu vaina no me meta esa e’ la cosa

Tiempo no gasto vale

Yo soy valorosa

No quiero gato yo no quiero se’ asombrosa

Yo! feeling like mi estilo te asuto’

Pero yo no como asì e que papi zon’t go

Mambo, como esto se llama tengo to’

Rampampam! Yo le di se cayo’

Woah! Work that freaky flow get it nene

Un maraton reggaeton steady baby

Wanna feel the son ‘til the sun rising baby

Dale run! Run! Jenny m sigue readyyy.

Yo soy Peligrosa

Y te gusta cómo me muevo

Y lo muevo asì

So dangerous

Y lo muevo asì

So dangerous

Y lo muevo asì

So dangerous

Y lo muevo asì

Dangerous, dangerous

Yeah I move it like this

So dangerous

Yeah I move it like this

So dangerous

Yeah I move it like this

So dangerous

Yo soy Peligrosa.

Yo soy Peligrosa

Yo se que te gusta

Cuando bailo cerca

Danger, danger, dangerous!

Yo soy Peligrosa

Yo se que te gusta

Cuando bailo cerca

Danger, danger, dangerous!

Ha llegado la hora

Suficiente demora

Traigo flow mecedora

Retumbao de tambora.

Y lo muevo asì

So dangerous

Y lo muevo asì

So dangerous

Y lo muevo asì

So dangerous

Y lo muevo asì

Dangerous, dangerous

Yeah I move it like this

So dangerous

Yeah I move it like this

So dangerous

Yeah I move it like this

So dangerous

Yo soy Peligrosa.