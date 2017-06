Martin Solveig & Alma nel nuovo singolo All Stars: audio, testo e traduzione

Il deejay e produttore francese Martin Picandet, artisticamente conosciuto come Martin Solveig, vi presenta il nuovo singolo All Stars, pubblicato nelle principali piattaforme streaming e nei negozi digitali il 23 giugno 2017.

Il carismatico artista transalpino ha sfornato quest’orecchiabile canzone, con vocal della giovane cantautrice finlandese Alma-Sofia Miettinen, meglio conosciuta semplicemente come Alma.

Dopo i successi delle hit “Places” (65 milioni di streams su Spotify) e “Intoxicated” (certificato platino), Solveig torna on air con quest’orecchiabile e ballabile pezzo, che viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 23 giugno.

All Stars è stata scritta dalla cantautrice americana Amanda Lucille Warner, aka MNDR, Peter Wade e lo stesso Solveig, che l’ha anche prodotta con la collaborazione di Rehaiem Yassine.

La nuova produzione di quest’artista classe 1976 è l’ennesima dimostrazione del suo sound sfaccettato, in quest’occasione impreziosito dalla potenza vocale della 21enne Alma.

La canzone è costruita intorno alla voce soul della talentuosa cantante e potremmo definirla come un inno alla positività, caratterizzato da tratti di xylofono e una forte linea di basso. Tutti questi elementi rendono il brano un mix scoppiettante di carica e positività, perfetto per l’estate appena iniziata.

In attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare su Spotify l’audio integrale di questo pezzo. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese.

All Stars – Martin Solveig – Traduzione (Download)

[Ritornello 1]

(Accendi)

Siamo tutti stelle, siamo una cosa sola

Illuminiamo la notte come un sole nero

Siamo tutti splendenti, cromati

E scintillanti

Accendi, accendi (accendi)

[Strofa 1]

Suonalo a tutto volume, non ci importa

E ballalo come non ci fosse nessuno

Accendi la notte, sì

Accendilo ogni notte

Perché siamo scintillanti

Accendi, accendi (accendi)

[Ritornello 2]

Siamo tutti stelle, siamo una cosa sola

Illuminiamo la notte come un sole nero

Siamo tutti splendenti, cromati

E scintillanti

Venite, venite tutti (hey)

Illuminiamo la notte come un sole nero

Siamo tutti splendenti, cromati

E scintillanti

Accendi, accendi (accendi)

[Strofa 2]

Abbiamo qualcosa da dire

Giriamo come una giostra

Non ti piace, vai al diavolo

Questa è la nostra canzone preferita

Luce su tutti

Faremo una leggendaria festa

Strafattu di acido e furore (hey)

[Ponte]

Accendi ora

Chiamando tutte le stelle, accendi

Chiamando tutte le stelle, accendi

Chiamando tutte le stelle, accendi

Chiamando tutte le stelle, accendi

(Hey)

(Hey)

[Ritornello 3]

Siamo tutti stelle, siamo una cosa sola

Chiamando tutte le stelle (stelle)

Chiamando tutte le stelle, forza

Siamo tutti splendenti, cromati

E scintillanti

Accendi, accendi

[Conclusione]

Chiamando tutte le stelle, forza

Martin Solveig – All Stars testo

[Chorus]

(Turn on)

We all stars, we are one

We light up the night like a black sun

We all shine, we are chrome

And we are shimmering

Turn on, turn on (turn on)

[Verse 1]

Play it loud, we don’t care

And dance like there’s nobody there

Light up the night, yeah

Light it up every night

‘Cause we are shimmering

Turn on, turn on (turn on)

[Chorus 2]

We all stars, we are one

We light up the night like a black sun

We all shine, we are chrome

And we are shimmering

Come on, come on y’all (hey)

We all stars, we are one

We light up the night like a black sun

We all shine, we are chrome

And we are shimmering

Turn on, turn on (turn on)

[Verse 2]

We got something to tell

Spin like a carousel

Don’t like it, go to hell

This is our favorite song

Light on everybody

We party legendary

High on sour and fury (hey)

[Bridge]

Turn on now

Calling all stars, come on

Calling all stars, come on

Calling all stars, come on

Calling all stars, come on

(Hey)

(Hey)

[Chorus 3]

We all stars, we are one

Calling all stars (stars)

Calling all stars, come on

We all shine, we are chrome

And we are shimmering

Turn on, turn on

[Outro]

Calling all stars, come on

















