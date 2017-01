Martin Garrix & Dua Lipa nel nuovo singolo “Scared To Be Lonely”: guarda il video + testo e traduzione

Scared To Be Lonely è il titolo del nuovo singoli di Martin Garrix, nuovissima produzione del disc jockey, musicista e produttore discografico olandese, per l’occasione interpretata dalla cantautrice britannica Dua Lipa, che recentemente ha interpretato la bella “No Lie” di Sean Paul.

La canzone è stata rilasciata nei digital store venerdì 27 gennaio 2017, è stata firmata dallo stesso Garrix, con la collaborazione di Giorgio Tuinfort, Nathaniel Campany, Kyle Shearer e Georgia Ku Overton, ed è stata definita dal producer, come una traccia ‘pop-heavy’, ideale seguito della hit In the Name of Love ft. Bebe Rexha, con la differenza che il pezzo in questione è caratterizzato da lyrics più profonde.

Per quel che concerne il significato, Dua Lipa parla del suo rapporto affettivo, dicendo che all’inizio tutto era bellissimo, ma che adesso la loro storia è contraddistinta da soli litigi e porte sbattute in faccia, ma nonostante ciò, i due continuano a stare insieme. Come da titolo, la cantante si chiede: continuiamo a resistere solo per sesso e per paura di rimanere soli?

E’ sinteticamente questo il concept del brano, accompagnato dal video ufficiale uscito proprio il giorno del rilascio della track. La clip è stata scritta e diretta da Blake Claridge e prodotta da Craft London & Lois Newcombe.

Nel filmato sono presenti entrambi gli artisti, ma preferisco non anticiparvi nulla rimandandovi alle immagini a cui è possibile accedere su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Martin Garrix & Dua Lipa – Scared To Be Lonely traduzione (Download)

[Verso 1]

AL principio era fantastico

Le mani addosso l’un l’altro

Non potevami sopportare di stare lontani

Meglio vicini

[Pre-Ritornello 1]

Ora vi sono litigi e porte che sbattono

Tutti i nostri difetti si sono amplificati

E mi chiedo perché, mi domando per quale motivo

Perché continuiamo a tornare ed a riprovarci.

[Ritornello]

E’ solo per i nostri corpi? Stiamo andando entrambi fuori di testa?

È questa l’unica ragione per la quale mi stringi stasera

Perché abbiamo il timore di rimanere soli?

Abbiamo bisogno di qualcuno solo per sentirci come se andasse tutto bene?

È l’unico motivo per cui mi stringi stasera

Perché abbiamo il timore di rimanere soli?

[Verso 2]

Troppo tempo a perdere la cognizione di noi

Dove stava il vero?

Indefinita, spirale fuori dal mondo

Ho dimenticato cosa si prova

[Pre-Ritornello 2]

Tutti i nostri fot*uti litigi e le porte che sbattono

Tutti i nostri difetti si sono ingigantiti

E mi chiedo perché, mi domando per quale motivo

Sembra che continuiamo a tornare e a riprovarci.

[Ritornello]

E’ solo per i nostri corpi? Stiamo andando entrambi fuori di testa?

È questa l’unica ragione per la quale mi stringi stasera

Perché abbiamo il timore di rimanere soli?

Abbiamo bisogno di qualcuno solo per sentirci come se andasse tutto bene?

È l’unico motivo per cui mi stringi stasera

Perché abbiamo il timore di rimanere soli?

[Drop]

Paura di rimanere soli

[Ponte] (x2)

Anche quando sappiamo che è sbagliato

Essere persone migliori fin dall’inizio

Dimmi, come possiamo continuare a resistere?

Resistere stasera perché abbiamo paura di restare soli

[Ritornello]

E’ solo per i nostri corpi? Stiamo andando entrambi fuori di testa?

È questa l’unica ragione per la quale mi stringi stasera

Perché abbiamo il timore di rimanere soli?

[Drop]

Paura di rimanere soli

Paura di rimanere soli

Paura di rimanere soli

Eh, eh, paura di rimanere soli

Scared To Be Lonely – Martin Garrix – Testo

[Verse 1]

It was great at the very start

Hands on each other

Couldn’t stand to be far apart

Closer the better

[Pre-Chorus 1]

Now we’re picking fights and slamming doors

Magnifying all our flaws

And I wonder why, wonder what for

Why we keep coming back for more

[Chorus]

Is it just our bodies? Are we both losing our minds?

Is the only reason you’re holding me tonight

‘Cause we’re scared to be lonely?

Do we need somebody just to feel like we’re alright?

Is the only reason you’re holding me tonight

‘Cause we’re scared to be lonely?

[Verse 2]

Too much time, losing track of us

Where was the real?

Undefined, spiraling out of touch

Forgot how it feels

[Pre-Chorus 2]

All the fucked up fights and slamming doors

Magnifying all our flaws

And I wonder why, wonder what for

It’s like we keep coming back for more

[Chorus]

Is it just our bodies? Are we both losing our minds?

Is the only reason you’re holding me tonight

‘Cause we’re scared to be lonely?

Do we need somebody just to feel like we’re alright?

Is the only reason you’re holding me tonight

‘Cause we’re scared to be lonely?

[Drop]

Scared to be lonely

[Bridge]

Even when we know it’s wrong

Been somebody better for us all along

Tell me, how can we keep holding on?

Holding on tonight ‘cause we’re scared to be lonely

Even when we know it’s wrong

Been somebody better for us all along

Tell me, how can we keep holding on?

Holding on tonight ‘cause we’re scared to be lonely

[Chorus]

Is it just our bodies? Are we both losing our minds?

Is the only reason you’re holding me tonight

‘Cause we’re scared to be lonely?

[Drop]

Scared to be lonely

Scared to be lonely

Scared to be lonely

Eh, eh, scared to be lonely

















