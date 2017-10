Marshmello: guarda il video del nuovo singolo Silence feat. Khalid (con traduzione del testo + remixes)

Reduce dalla recentissima collaborazione con Selena Gomez sulle note di Wolves, la scorsa estate il deejay e producer Marshmello ha rilasciato il singolo Silence, nei digital store e in streaming dal 12 agosto 2017.

Questa bella canzone è stata prodotta da Marshmello e scritta con la collaborazione del cantautore americano Khalid, scelto anche come voce del brano, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 3 novembre.





Questi i numeri della traccia: ben 200 milioni di streams su Spotify e oltre 60 milioni di visualizzazioni su YouTube, tra lyric video e video ufficiale, disponibile solo dal 20 ottobre. Quindi i numeri sono in costante crescita.

La star mascherata della musica dance e il 19enne talentuoso cantautore, decisamente sulla cresta dell’onda in questo periodo, vi presentano questa bella canzone, che racconta la storia di qualcuno che lotta per il suo benessere emotivo. Il brano è caratterizzato da un testo profondo che parla dei problemi emotivi che ognuno di noi potrebbe avere e che spesse volte si trasformano in grossissime difficoltà nel relazionarsi con le altre persone.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, ad oggi certificata Platino in Australia, Oro in Belgio e Nuova Zelanda e Argento in UK.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono questo pezzo, da ottobre disponibile anche in diversi remixes, nello specifico di Sumr Camp, Blonde, Illenium, Slushii, Rude Kid e Tiësto’s Big Room Remix. Ascoltateli su Youtube.

Marshmello – Silence traduzione (Download – Remixes)

[Strofa 1]

Sì, preferirei essere un amante che un guerriero (guerriero)

Perché per tutta la mia vita, ho combattuto

Mai provato una sensazione di conforto

Tutto questo tempo mi sono nascosto (nascosto)

E non ho mai avuto qualcuno da considerare mio, oh nah

Sono così abituato a condividere

L’amore mi ha lasciato solo

Ma sono tutt’uno con il silenzio

[Ritornello]

Ho trovato la pace nella tua violenza

Non puoi dirmi che non abbia senso provare (o “cercare”)

Sono le mie conclusioni e sono rimasto tranquillo per troppo tempo

Ho trovato la pace nella tua violenza

Non puoi dirmi che non abbia senso provare

Sono le mie conclusioni e sono rimasto in silenzio per troppo tempo

Link sponsorizzati









[Drop]

Sono rimasto tranquillo per troppo tempo

Sono rimasto tranquillo per troppo tempo

Ho trovato la pace nella tua violenza

Non puoi dirmi che non abbia senso provare

Sono le mie conclusioni e sono rimasto in silenzio per troppo tempo

[Strofa 2]

Ho bisogno di un salvatore, ma non sto chiedendo aiuti

Per tutta la mia vita, mi sono sentito come un peso

Penso troppo e non mi piace per niente

Sono così abituato ad essere dalla parte del torto, sono stanco di preoccuparmi

Amare non mi ha mai dato una casa, quindi me ne starò qui nel silenzio

[Ritornello]

Ho trovato la pace nella tua violenza

Non puoi dirmi che non abbia senso provare (o “cercare”)

Sono le mie conclusioni e sono rimasto tranquillo per troppo tempo

Ho trovato la pace nella tua violenza

Non puoi dirmi che non nuovecanzoni.com abbia senso provare

Sono le mie conclusioni e sono rimasto in silenzio per troppo tempo

[Drop]

Sono rimasto tranquillo per troppo tempo

Sono rimasto tranquillo per troppo tempo

Ho trovato la pace nella tua violenza

Non puoi dirmi che non abbia senso provare

Sono le mie conclusioni e sono rimasto in silenzio per troppo tempo

Powered by NuoveCanzoni.com

Silence testo [Official Lyric Video]

[Verse 1]

Yeah, I’d rather be a lover than a fighter (fighter)

‘Cause all my life, I’ve been fighting

Never felt a feeling of comfort

All this time, I’ve been hiding (hiding)

And I never had someone to call my own, oh nah

I’m so used to sharing

Love only left me alone

But I’m at one with the silence

[Chorus]

I found peace in your violence

Can’t tell me there’s no point in trying

I’m at one, and I’ve been quiet for too long

I found peace in your violence

Can’t tell me there’s no point in trying

I’m at one, and I’ve been silent for too long

[Drop]

I’ve been quiet for too long

I’ve been quiet for too long

I found peace in your violence

Can’t tell me there’s no point in trying

I’m at one, and I’ve been quiet for too long

[Verse 2]

I’m in need of a savior, but I’m not asking for favors

My whole life, I’ve felt like a burden

I think too much, and I hate it

I’m so used to being in the wrong, I’m tired of caring

Loving never gave me a home, so I’ll sit here in the silence

[Chorus]

I found peace in your violence

Can’t tell me there’s no point in trying

I’m at one, and I’ve been quiet for too long

I found peace in your violence

Can’t tell me there’s no point in trying

I’m at one, and I’ve been silent for too long

[Drop]

I’ve been quiet for too long

I’ve been quiet for too long

I found peace in your violence

Can’t tell me there’s no point in trying

I’m at one, and I’ve been quiet for too long

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi