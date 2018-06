Marracash & Rkomi nel nuovo singolo Business Class: audio e testo

Marracash e Rkomi hanno unito le forze nel nuovo singolo Business Class, uno degli inediti estratto dalla raccolta Marracash – 10 Anni Dopo, disponibile nei negozi dal 22 giugno 2018.

Scritta dagli interpreti e prodotta da TY1, al secolo Gianluca Cranco, la diciassettesima traccia del progetto del rapper di Nicosia, vede la collaborazione dell’emergente collega milanese Mirko Martorana, in arte Rkomi.

Business Class viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire da venerdì 22 giugno ed è possibile ascoltarla su Spotify, insieme alle altre track del disco, cliccando sulla copertina in basso, mentre a seguire trovate le parole che la compongono.

Business Class testo (Download)





Dall’Uno diesel alla business

Da rincorrere i miei sogni al fitness

Viziato principino, prima

Mi sentivo un principe col Pryngeps

Un altro ricco con la depre

I ricchi prima erano prede

Ti sporgi solo per vedere

Ma la verità è sempre crudele

Tormentato dagli spiriti

Passano giorni simili

A leccarmi ferite invisibili

Il successo non ti salva, chiedilo ad Avicii

Ho visto il docu ed ho avuto i brividi

Abito così vicino a prima, ma

Lontano dalla mia vecchia vita

Tieni gli amici e gli affetti saldi

Ciò che trascuri diventa di altri

E ripenso a ieri, penso a me

Stendo i piedi, bevo un Jack

In business class, business class

Quando senza niente ero un re

Vorrei tutti qui con me

In business class

Ma sai che volare, uh-uh-uhh

Fa paura uguale, oh-oh-ohh

In business class

[Rkomi]

Tra gli abissi, Poseidone, la mia guerra

Per la storia sono Sparta, verso l’Attica

Ritornerei nell’Ade come Enea

Un estraneo per le proprie palpebre, valli di lacrime

A casa come Gallen, solo un caso

Me lo porto dietro

A casa come mezza scena

È oscena la tua uscita adesso

Ho l’età dalla mia, la via

La seguo finché sento voglia perdersi con me (ehi)

La scrivo come la sento

Libero come liane, verso l’Iperuranio

A casa bastan le briciole, mi mangerei la tavola

La danza della pioggia, la mia prigione è in camera

Agli occhi non arriva, liberami il campo

Al limite mi ciberò dei limiti rimasti

Siamo solo io e te alla stessa altezza

Se riesci a veder la fine, è fine a se stessa

E ripenso a ieri, penso a me

Stendo i piedi, bevo un Jack

Business class, business class

Quando senza niente ero un re

Vorrei tutti qui con me

In business class

Perché volare, uh-uh-uhh

Fa paura uguale, oh-oh-ohh

Nel temporale, uh-uh-uhh

Fa paura uguale, oh-oh-ohh

In business class