Maroon 5 – in uscita a novembre il nuovo album Red Pill Blues: tracklist ufficiale

Il 3 novembre 2017 è una data molto importante per i fans dei Maroon 5, in quanto la pop rock band statunitense rilascerà il sesto album in studio battezzato Red Pill Blues, che sbarcherà nei negozi ad oltre tre anni dal pluripremiato V.

Adam Levine & soci sono ormai pronti a rituffarsi in questa nuova era discografica, anticipata dai singoli “Don’t Wanna Know ft. Kendrick Lamar” (triplo Platino in Italia), “Cold feat. Future” (Platino nella penisola), “What Lovers Do feat. SZA” e “Help Me Out” [con Julia Michaels] (dovrebbe essere solo un singolo promozionale), pubblicati rispettivamente l’11 ottobre 2016, il successivo 14 febbraio, il 30 agosto e il 6 ottobre 2017.





Il progetto è stato prodotto dagli stessi Maroon 5 con la collaborazione di Benny Blanco, The Arcade, Ben Billions, Diplo, Joel Little, Nia Lovelis, Jacob Kasher, TMS, Jason Evigan, Josh Franceschi, John Ryan, Noah Passovoy & Phil Paul.

All’interno della versione standard sono presenti un totale di 15 nuove canzoni, mentre nel’l’edizione deluxe ci saranno sei ulteriori celebri tracks, registrate dal vivo in un concerto svoltosi in quel di Manchester.

I featuring: oltre a SZA, Future, Kendrick Lamar e Julia Michaels, vi sono anche i rapper LunchMoney Lewis e A$AP Rocky.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli di tutte le canzoni in scaletta in quest’attesissima nuova uscita discografica.

Tracklist Red Pill Blues – Maroon 5 album (Audio CD – Vinile – Download: su Amazon – su iTunes – versione deluxe su iTunes)

Deluxe Edition bonus tracks – live in Manchester

16. “Moves like Jagger” 4:59

17. “Stereo Hearts” 3:42

18. “Animals” 4:30

19. “Daylight” 6:56

20. “Maps” 4:22

21. “This Love” 5:01













