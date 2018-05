Maroon 5 – Girls Like You remix feat. Cardi B: video ufficiale, testo e traduzione

Girls Like You, il terzo singolo dei Maroon 5 estratto dal sesto album in studio Red Pill Blues, dal 31 maggio 2018 è disponibile nel remix inciso con la collaborazione della rapper Cardi B.

Il brano è stato scritto da Adam Levine, Cirkut, Cardi B, Jason Evigan e Gian Stone, con produzione di Cirkut e Evigan. Il testo, che potete leggere scorrendo la pagina, è rimasto immutato, ad eccezione dell’aggiunta della terza strofa, affidata alla rapper statunitense.

Nel video ufficiale diretto da David Dobkin, oltre a Levine e Cardi, vediamo illustri ospiti come Camilla Cabello, Rita Ora, Jennifer Lopez, Mary J. Blige, Lilly Singh, Behati Prinsloo, Aly Raisman, Alex Morgan, Gal Gadot, Millie Bobby Brown, Tiffany Haddish, Lilly Singh, Sarah Silverman e Ellen Degeneres.

Per vedere questo semplice filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano.

Girls Like You testo e traduzione – Maroon 5 ft. Cardi B (Download – Versione inclusa nell’album)

[Verse 1]

Spent 24 hours, I need more hours with you

You spent the weekend getting even, ooh

We spent the late nights making things right between us

[Strofa 1]

Sono passate 24 ore, ho bisogno di più tempo con te

Hai passato il fine settimana a vendicarti, ooh

Abbiamo passato le nottate rimettere a posto le cose tra noi

[Pre-Chorus]

But now it’s all good, babe

Roll that back wood, babe

And play me close

[Pre-Ritornello]

Ma ora va tutto bene, tesoro

Rolla quel sigaro, tesoro

E non prendermi in giro

[Chorus]

‘Cause girls like you run ‘round with guys like me

‘Til sun down when I come through

I need a girl like you, yeah yeah

Girls like you love fun, and yeah, me too

What I want when I come through

I need a girl like you, yeah yeah

[Ritornello]

Perché le ragazze come te vanno in giro con tipi come me

Fino al tramonto al mio ritorno

Ho bisogno di una ragazza come te, sì sì

Le ragazze come te adorano divertirsi, e sì, anche io

Quello che voglio quando ritorno

Ho bisogno di una ragazza come te, sì sì

[Post-Chorus]

Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah

I need a girl like you, yeah yeah

Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah

I need a girl like you

[Post-Ritornello]

Si si si, si si si

Ho bisogno di una ragazza come te, sì sì

Si si si, si si si

Ho bisogno di una ragazza come te

[Verse 2]

I spent last night on the last flight to you

Took a whole day up tryna get way up, ooh

We spent the daylight tryna make things right between us





[Strofa 2]

Ho passato la notte sull’ultimo volo per te

Mi son preso un giorno intero per venire, ooh

Abbiamo passato il giorno a cercare di sistemare le cose tra noi

[Pre-Chorus]

But now it’s all good, babe

Roll that back wood, babe

And play me close

[Pre-Ritornello]

Ma ora va tutto bene, tesoro

Rolla quel sigaro, tesoro

E non prendermi in giro

[Chorus]

‘Cause girls like you run ‘round with guys like me

‘Til sun down when I come through

I need a girl like you, yeah yeah

Girls like you love fun, and yeah, me too

What I want when I come through

I need a girl like you, yeah yeah

[Ritornello]

Perché le ragazze come te vanno in giro con tipi come me

Fino al tramonto al mio ritorno

Ho bisogno di una ragazza come te, sì sì

Le ragazze come te adorano divertirsi, e sì, anche io

Quello che voglio quando ritorno

Ho bisogno di una ragazza come te, sì sì





[Post-Chorus]

Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah

I need a girl like you, yeah yeah

Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah

I need a girl like you, yeah yeah

I need a girl like you, yeah yeah

I need a girl like you

[Post-Chorus]

Si si si, si si si

Ho bisogno di una ragazza come te, sì sì

Si si si, si si si

Ho bisogno di una ragazza come te, sì sì

Ho bisogno di una ragazza come te, sì sì

Ho bisogno di una ragazza come te

[Bridge]

Maybe it’s 6:45

Maybe I’m barely alive

Maybe you’ve taken my shit for the last time

Maybe I know that I’m drunk

Maybe I know you’re the one

Maybe you’re thinking it’s better if you drive

[Ponte]

Forse sono le 6:45

Forse sono a malapena vivo

Forse mi hai tolto dalla mer*a per l’ultima volta

Forse so di essere ubriaco

Forse so che sei quella giusta

Forse stai pensando sia meglio se guidi tu

[Verse 3: Cardi B]

Not too long ago, I was dancing for dollars

No, know it’s really rude if I let you meet my momma

You don’t want a girl like me I’m too crazy

But every other girl you meet is fugazy

I’m sure them other girls were nice enough

But you need someone to spice it up

So who you gonna call? Cardi, Cardi

To come and rev it up like a Harley, Harley

Why is the best fruit always forbidden?

I’m coming to you now doin’ 20 over the limit

The red light, red light stop, stop (skrrt)

I don’t play when it comes to my heart (let’s get it though)

I don’t really want a white horse and a carriage

I’m thinkin’ more of a white Porsches and karats

I need you right here ‘cause every time you call

I play with this kitty like you play with your guitar

[Strofa 3: Cardi B]

Non molto tempo fa, ballavo per i dollari

No, so che è davvero scortese se ti lascio incontrare mia mamma

Tu non vuoi una ragazza come me, io sono troppo folle

Ma tutte le altre ragazze che incontri sono false

Sono sicura che le altre ragazze fossero abbastanza carine

Ma hai bisogno di qualcuno che renda le cose piccanti

Allora, chi chiamerai? Cardi, Cardi

Per farti un giro come una Harley, Harley

Perché il miglior frutto è sempre proibito?

Sto venendo da te adesso oltre il limite di 20

La luce rossa, la luce rossa ferma, ferma (skrrt)

Non scherzo quando si tratta del mio cuore (facciamolo però)

Non mi serve un cavallo bianco e una carrozza

Pensavo di più a una Porsche bianca e dei carati

Ho bisogno di te qui adesso, perché ogni volta che chiami

Gioco con questo gattino come se tu stessi suonando con la tua chitarra

[Chorus]

‘Cause girls like you run ‘round with guys like me

‘Til sun down when I come through

I need a girl like you, yeah

‘Cause girls like you run ‘round with guys like me

‘Til sun down when I come through

I need a girl like you, yeah yeah

Girls like you love fun, and yeah, me too

What I want when I come through

I need a girl like you, yeah yeah

[Ritornello]

Perché le ragazze come te vanno in giro con tipi come me

Fino al tramonto al mio ritorno

Ho bisogno di una ragazza come te, sì sì

Perché le ragazze come te vanno in giro con tipi come me

Fino al tramonto al mio ritorno

Ho bisogno di una ragazza come te, sì sì

Le ragazze come te amano il divertimento, e sì, anche io

Quello che voglio quando torno

Ho bisogno di una ragazza come te, sì sì

[Post-Chorus]

Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah

I need a girl like you, yeah yeah

Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah

I need a girl like you



[Post-Ritornello]

Si si si, si si si

Ho bisogno di una ragazza come te, sì sì

Si si si, si si si

Ho bisogno di una ragazza come te