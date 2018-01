Marnik – Burn feat. Rookies: video, testo, traduzione e remix by Ryan Riback

Alessandro Martello & Emanuele Longo, in arte Marnik, sono un emergente duo italiano che negli ultimi mesi si sta ritagliando un significativo spazio nella scena EDM mondiale.

Attraverso il loro sound, un pezzo grosso come Steve Aoki li notò, decidendo di produrre insieme a loro ed al rapper americano Lil Jon, la canzone “Supernova (Interstellar)“, ma già precedentemente, produssero la hit “Bazaar” insieme a Niles Hollowell-Dhar, in arte KSHMR, con il quale sfornarono un anno dopo “Mandala“, senza dimenticare brani come “Momentum“, la recente Children of a Miracle (canzone prodotta con Don Diablo che vanta oltre 20 milioni di streams su Spotify, riuscita ad entrare nei palinsesti di moltissime radio nazionali in tutto il mondo), “Gladiators“, “Jump Around” (prodotto con Tony Junior), “Orion“, “Hocus Pocus“, “Shinobi“, “King In The North” e “Matador“.





Ora passiamo al loro ultimo singolo battezzato Burn, un bel pezzo feat. ROOKIES, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dallo scorso 24 novembre.

Il video ufficiale è stato diretto da Lorenzo Invernici ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire il testo e la traduzione della traccia, rilasciata il 27 ottobre e dal successivo 15 dicembre disponibile nella versione Ryan Riback remix.

Marnik – Burn traduzione (Download – Ryan Riback remix)

[Strofa 1]

Si

Hai un’aria familiare,

La pelle come la vaniglia

Mi tieni d’occhio, ti tengo d’occhio

Devo fare in modo che funzioni

Nel mio sangue come tequila

E questo mi indebolisce

Io guardo te, tu guardi me

I nostri corpi parlano da soli, non c’è bisogno di dire una parola

[Pre-Ritornello]

Balli come nessun’altra, nessuno ci guarda

E se me lo consenti

Non ci andrò, non ci andrò

[Ritornello]

Piano oh oh, dall’inizio alla fine

Eh eh, andiamo oh oh

Sei un fuoco, sei un fuoco

Voglio bruciare

Bruciare, bruciare, bruciare tutto

Su, su, voglio dirti oh oh

Che sei un fuoco, sei un fuoco

Voglio bruciare

[Drop]

(Sei un fuoco, sei un fuoco, sei un fuoco)

(Voglio bruciare)

(Sei un fuoco, sei un fuoco, sei un fuoco)

(Voglio bruciare)

(Sei un fuoco, sei un fuoco, sei un fuoco)

(Voglio bruciare)

(Sei un fuoco, sei un fuoco)

Sei Fuoco

Voglio bruciare

[Strofa 2]

Ora che abbiamo preso confidenza

Ci sciogliamo come se fossimo cioccolato

Assaggio il tuo amore, sei come una droga

Sì, ti darò tutte

Tutte le mie attenzioni, a tutte le tue dimensioni (forse intende “forme”)

Facciamo le cose che siamo costretti (o “portati”) a fare

E lasciamo che a parlare siano i nostri corpi

[Pre-Ritornello]

Facciamolo come nessun altro, nessuno ci sta guardando

E se me lo consenti

Non ci andrò, non ci andrò

[Ritornello]

Piano oh oh, dall’inizio alla fine

Eh eh, andiamo oh oh

Sei un fuoco, sei un fuoco

Voglio bruciare

Bruciare, bruciare, bruciare tutto

Su, su, voglio dirti oh oh

Che sei un fuoco, sei un fuoco

Voglio bruciare

[Drop]

(Sei un fuoco, sei un fuoco, sei un fuoco)

(Voglio bruciare)

(Sei un fuoco, sei un fuoco, sei un fuoco)

(Voglio bruciare)

(Sei un fuoco, sei un fuoco, sei un fuoco)

(Voglio bruciare)

(Sei un fuoco, sei un fuoco)

[Ritornello]

Non ci andrò, non ci andrò

Piano oh oh oh, dall’inizio alla fine

Eh eh eh, possiamo iniziare oh oh oh

Sei un fuoco, sei un fuoco

Voglio bruciare

Bruciare, bruciare, bruciare tutto

Uh uh, voglio dirti oh oh

Che sei un fuoco, sei un fuoco

Voglio bruciare

[Drop]

(Sei un fuoco, sei un fuoco, sei un fuoco)

(Voglio bruciare)

(Sei un fuoco, sei un fuoco, sei un fuoco)

(Voglio bruciare)

(Sei un fuoco, sei un fuoco, sei un fuoco)

(Voglio bruciare)

(Sei un fuoco, sei un fuoco, sei un fuoco)

(Voglio bruciare)

Burn – Marnik – Testo

[Verse 1]

Yeah

You look familiar,

Skin like vanilla

You’re onto me, I’m onto you

I gotta make it work

In my blood like tequila

And it’s making me weaker

I look, you look

Our bodies talk, no need to say a word

[Pre-Chorus]

Your dancing like nobody else, nobody’s watching

And if you let me

I won’t take it, I won’t take it

[Chorus]

Slow oh oh, all the way

Eh eh, we can go oh oh

You’re a fire, you’re a fire

I wanna burn

Burn, burn, burn it up

Up, up, let you know oh oh

You’re a fire, you’re a fire

I wanna burn

[Drop]

(You are fire, you are fire, you are fire)

(I wanna burn)

(You are fire, you are fire, you are fire)

(I wanna burn)

(You are fire, you are fire, you are fire)

(I wanna burn)

(You are a fire you are fire)

You are fire

I wanna burn

[Verse 2]

Now we got familiar

We melt like we’re chocolate

I taste your love, you’re like a drug

Yeah I’m gonna give you all

All my attention, to all your dimensions

Let’s do the things we’re made to do

And let our bodies talk

[Pre-Chorus]

Let’s do it like nobody else, nobody’s watching

And if you let me

I won’t take it, I won’t take it

[Chorus]

Slow oh oh, all the way

Eh eh, we can go oh oh

You’re a fire, you’re a fire

I wanna burn

Burn, burn, burn it up

Up, up, let you know oh oh

You’re a fire, you’re a fire

I wanna burn

[Drop]

(You are fire, you are fire, you are fire)

(I wanna burn)

(You are fire, you are fire, you are fire)

(I wanna burn)

(You are fire, you are fire, you are fire)

(I wanna burn)

(You are fire, you are fire)

[Chorus]

I won’t take it, I won’t take it

Slow oh oh oh, all the way

Eh eh eh, we can go oh oh oh

You are fire, you are fire

I wanna burn

Burn, burn, burn it up

Uh uh, let you know oh oh

You are fire, you are fire

I wanna burn

[Drop]

(You are fire, you are fire, you are fire)

(I wanna burn)

(You are fire, you are fire, you are fire)

(I wanna burn)

(You are fire, you are fire, you are fire)

(I wanna burn)

(You are fire, you are fire, you are fire)

(I wanna burn)

















