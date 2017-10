Marilyn Manson – in uscita il nuovo album Heaven Upside Down: info e tracklist

A quasi tre anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica The Pale Emperor, i Marilyn Manson sono in procinto di rilasciare il decimo album in studio Heaven Upside Down.

Il disco vedrà la luce il 6 ottobre 2017 nel classico CD, in vinile, digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.





Una curiosità: originariamente l’album venne battezzato Say10 e doveva uscire il 14 febbraio 2017, ma il rilascio venne posticipato al successivo giugno e infine a ottobre.

Al suo interno sono incluse dieci nuove canzoni incise a Los Angeles, tra le quali spicca il primo singolo ufficiale estratto pubblicato lo scorso 11 settembre “We Know Where You Fucking Live”, che ripercorre il territorio scuro e frenetico che ha fatto di Manson una creatura quasi divina per tanti suoi fans. Segnalo anche il promozionale Kill4Me, uscito 9 giorni più tardi: nel brano Manson chiede ai suoi supporters di affermare brutalmente la loro devozione… Nel brano SAY10, il cantante si tuffa invece nel genere trap, proclamandosi “una leggenda, non una fiaba”.

I brani contenuti nell’album, prodotto con la collaborazione Tyler Bates, hanno tematiche che spaziano dalla violenza alla politica e dal sesso al romanticismo.

Mentre è di pochissime ore fa la notizia inerente l’incidente del frontman durante un concerto a New York, dove si è trascinato parte della scenografia che gli è finita addosso (video), si ha la notizia che nove tra le tantissime date della tournée sono state cancellate. Sto parlando dei concerti in calendario fra il 2 e il 14 ottobre. Fortunatamente l’artista sta bene e sicuramente effettuerà il live fissato al PalaAlpitour di Torino il prossimo 22 novembre. Per la cronaca i tagliandi d’ingresso sono ancora disponibili su TicketOne.

Link sponsorizzati









Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle canzoni nella scaletta di questa nuova uscita discografica.

Tracklist Heaven Upside Down – Marilyn Manson album (Audio CD – Vinile – Download)

Revelation #12 – 4:42 Tattooed in Reverse – 4:24 We Know Where You Fucking Live – 4:32 [Video Ufficiale] Say10 – 4:18 Kill4Me – 3:59 [Audio] Saturnalia – 7:59 Je$u$ Cri$i$ – 3:59 Blood Honey – 4:10 Heaven Upside Down – 4:49 Threats of Romance – 4:37













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi