Mariano Di Vaio e il singolo dance d’esordio Wait for me feat. Jonathan Catalano: video, testo e traduzione

Mariano Di Vaio è un personaggio televisivo, imprenditore, attore, fashion blogger, modello e influencer, ma da poche ore è anche producer. Il suo singolo di debutto si intitola Wait for me e vede la collaborazione di Jonathan Catalano.

In occasione del suo ventottesimo compleanno, Mariano, che su Instagram vanta oltre 5.7 milioni di seguaci, ha rilasciato il suo primo brano dance, che per molti risulta deludente, ma che secondo me non è poi così disastroso ma anzi abbastanza gradevole.





Il video ufficiale è stato realizzato a Los Angeles da Marco Iconize Ferrero e vede la partecipazione di star del web come Mariano ed influencer come Veronica Ferraro, Jay Alvarrez, Nick Bateman e Helen Owen.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Mariano Di Vaio – Wait for me testo (Download)

[Il testo si trova nella descrizione del videoclip, tuttavia si è dimenticato di inserire la prima parte che ho provato a trascrivere ma è incompleta]

Link sponsorizzati









I see the moon in your eyes

It’s (breathe) me like the sun in the sky

And now she ? me lego tonight

And now they wonder ? is dry

Though you’re close and I’m far away

I promise I’ll be back some day

Through the cloud of uncertainty

Will you wait will you wait for me

I know she don’t want me to leave

I’m fighting hard to make her still believe

That any thief could steal a heart away

But it takes a queen to make her want to stay

Don’t be the right girl at the wrong time

Don’t be a commercial when you’re prime time

Don’t be the one that slips away

Love me enough to want to stay

To stay

I pray

Will you wait will you wait for me





Mariano Di Vaio – Wait for me traduzione

Vedo la luna nei tuoi occhi

Mi fa respirare come il sole nel cielo

E ora lei ? stasera

E ora si chiedono? è secco

Anche se sei vicina e io lontano

Prometto che un giorno tornerò

Attraverso la nube di incertezza

Aspetteresti, mi aspetterai?

So che lei non vuole che me ne vada

Sto lottando duramente per far si che ci creda ancora

Qualsiasi ladro potrebbe rubare un cuore

Ma ci vuole una regina per spingerla a restare

Non essere la ragazza giusta nel momento sbagliato

Non essere uno spot quando sei in prima serata

Non essere quella che scivola via

Amami abbastanza da voler rimanere

Rimanere

Prego

Aspetteresti, mi aspetterai?

Powered by NuoveCanzoni.com













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi