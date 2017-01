La canzone della pubblicità iPhone 7 + AirPods: titolo brano, nome della cantante, testo e traduzione

Da gennaio 2017 imperversa in tv la nuova pubblicità Apple iPhone 7 + AirPods battezzata Passeggiando. La descrizione dello spot su Youtube è Prova la magia degli AirPods con iPhone 7. Scoprili su http://www.apple.com/it/airpods/. Ma ovviamente non siamo qui per fare promozione alla Apple, ma parleremo brevemente della pubblicità e soprattutto della canzone, che qualche utente ci ha chiesto come si chiama e da chi viene interpretata.

Lo spot iPhone 7 + AirPods Apple di gennaio 2017, che immagino vedremo anche nei prossimi mesi, vede protagonista un abilissimo ballerino dalla pelle nera, che sfoggia le sue qualità in giro per la città, ascoltando ovviamente musica tramite tali dispositivi, sulle note del brano che vi svelerò a breve, che lo trascina non poco nel ballo, aiutandolo a dare il meglio di se.

Guardate o riguardate lo spot su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale parleremo del pezzo.

Il titolo della canzone dello spot Apple iPhone 7 + AirPods “Passeggiando” è semplicemente “Down”, quella parola che sentiamo moltissimo nella pubblicità, mentre il nome della cantante è Samantha Gongol dei Marian Hill, duo di Philadelphia composto anche dal produttore Jeremy Lloyd.

La track è stata rilasciata il 3 marzo 2016 e successivamente inclusa nell’album ACT ONE (audio su Spotify – Download – Vinile) uscito il 23 giugno 2016, disco d’esordio della coppia statunitense, preceduto dagli EP “Play” (2013) 2 “Sway” (2015).

Il significato della canzone della pubblicità Apple iPhone 7 + AirPods, è molto semplice: lei vuole andare a ballare ma lui non vuol saperne, quindi lei cerca di convincerlo come meglio può.

Qui è possibile ascoltare l’audio di Down by Marian Hill (il video di questo brano non è mai stato girato – qui il Visualizer), mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Marian Hill – Down traduzione (Digital Download)

Nota: “Are you down?” si può tradurre sia con “sei disponibile?” che con “ci stai?“.

[Verso 1]

Non vuoi realmente andare

Ma se mi fai uscire, otterrai uno show

Ci sono così tanti corpi in pista

Quindi baby, dovremmo andare e aggiungerne altri

Ci stai, s-s-stai, s-s-stai, s-s-stai, stai, stai?

Stai, s-s-stai, s-s-stai, s-s-stai, stai, stai?

Ovunque io guardi ci sono le mani della gente

In aria per aiutarli a ballare

Andiamo, baby, prendimi se ci riesci

So che non hai altri programmi

Ci stai, s-s-stai, s-s-stai, s-s-stai, stai, stai?

Stai, s-s-stai, s-s-stai, s-s-stai, stai, stai?

[Gancio]

Ci… stai, stai, s-stai, stai?

Stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Ci stai, ci stai, ci s-s-stai, stai?

Stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Ci stai, ci stai, ci s-s-s-s-stai, ci stai, ci stai, ci s-s-stai, vero?

Ci stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Stai, stai, stai, s-s-s-stai?

[Verso 2]

Sai che potremmo metterli tutti in imbarazzo

Ora non è il momento di giocare correre rischi

Non è questo il motivo per cui sei venuto?

Quindi baby, non sprecare l’occasione

Ci stai, s-s-stai, s-s-stai, s-s-stai, stai, stai?

Stai, s-s-stai, s-s-stai, s-s-stai, stai, stai?

Ogni singola cosa è dà la sensazione giusta

E’ iniziato come un tranquilla venerdì sera

Io non credo che dovremmo litigare per questo

E se non ci fermassimo finché non farà giorno?

Ci stai, s-s-stai, s-s-stai, s-s-stai, stai, stai?

Ci stai, s-s-stai, s-s-stai, s-s-stai, stai, stai?

[Gancio]

Ci… stai, stai, s-stai, stai?

Stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Ci stai, ci stai, ci s-s-s-s-stai, ci stai, ci stai, ci s-s-stai, vero?

Stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Stai, stai, stai, s-s-s-stai?

[Break]

Sei, sei, sei d-d-disponibile, disponibile?

Disponibile, disponibile, disponibile, d-d-d-disponibile?

[Gancio]

Stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Ci stai, ci stai, ci s-s-s-s-stai, ci stai, ci stai, ci s-s-stai, vero?

Stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Stai, stai, stai, s-s-s-stai? by www.nuovecanzoni.com

Ci stai, ci stai, ci s-s-s-s-stai, ci stai, ci stai, ci s-s-stai, vero?

Stai, stai, s-s-stai, stai, s-stai, stai?

Down – Marian Hill – Testo

[Verse 1]

Didn’t even really wanna go

But if you get me out, you get a show

There’s so many bodies on the floor

So baby we should go and add some more

Are you down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?

Down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?

Everywhere I look are people’s hands

Thrown up in the air to help them dance

Come on, baby, catch me if you can

I know you don’t have any other plans

Are you down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?

Down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?

[Hook]

Are you… down, down, d-down, down?

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

Are you down, are you down, are you d-d-down?

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

Are you down, are you down, are you d-d-d-d-down, are you Down, are you down, are you d-d-down, are you?

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

Down, down, down, d-d-d-down?

[Verse 2]

You know we could put them all to shame

Now isn’t the time to play it safe

Isn’t this the reason why you came?

So, baby, don’t you let it go to waste

Are you down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?

Down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?

Every single thing is feeling right

Started as a quiet Friday night

I don’t really think that we should fight this

What if we don’t stop until it’s light?

Are you down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?

Are you down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?

[Hook]

Are you… down, down, d-down, down?

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

Are you down, are you down, are you d-d-d-d-down, are you Down, are you down, are you d-d-down, are you?

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

Down, down, down, d-d-d-down?

[Break]

Are you, are you, are you d-d-down, down?

Are you, are you… down…are you?

[Hook]

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

Are you down, are you down, are you d-d-d-d-down, are you Down, are you down, are you d-d-down, are you?

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

Down, down, down, d-d-d-down?

Are you down, are you down, are you d-d-d-d-down, are you Down, are you down, are you d-d-down, are you?

Down, down, d-d-down, down, d-down, down?

















