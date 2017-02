Mariah Carey: guarda il video del nuovo singolo “I Don’t” feat. YG + testo e traduzione

La cantautrice statunitense Mariah Carey è ufficialmente tornata con il nuovo singolo “I Don’t”, inciso con la collaborazione del rapper americano YG, disponibile nei digital store dal 3 febbraio 2017.

Questa interessante canzone, che dovrebbe essere inclusa in un futuro nuovo progetto discografico, è stata firmata dall’interprete, con la collaborazione di Keenon Jackson, aka YG, Donell Jones e Kyle West.

Per quel che concerne il significato, sinteticamente nel brano la Carey ha deciso di porre fine alla sua love story, in quanto non si fida più dell’uomo che amava, in questo caso il rapper, che a sua volta non vuol saperne di rassegnarsi, avendole persino portato l’anello nuziale.

Il video ufficiale è stato diretto dalla Carey e prodotto da Adam Paul (co-produzione esecutiva della cantante insieme alla sua manager Stella Bulochnikov); il filmato mostra una Mariah in abito da sposa (che successivamente brucerà), affranta per la rottura con il suo lui. La vediamo dentro e fuori un’automobile sportiva, in abiti diversi.

I Don’t – Mariah Carey – Traduzione (Digital Download)

[Introduzione]

Signore e signori!

[Gancio: YG]

So che mi ami

Non ti fidi di me

Non riesci a capirmi

Ma ti piace quando ti chiamo Ms. Carey

So che mi ami

Non ti fidi di me

Devi capirmi

Ma ti piace quando ti chiamo Ms. Carey, sì

[Verso 1: Mariah Carey]

Da qualche parte, in un’altra vita

Abbiamo preso un’istantanea del passato

Ti ho dato tutto quello che ti serviva

Ero persino disposta a ripeterlo

Dicendoti che saresti sempre stato mio

Nutrendomi solo di bugie

Ero davvero fuori, lo ammetto

Mi aveva confusa per un minuto

[Pre-Ritornello: Mariah Carey]

Ma sono stanca di piangere, niente più lacrime

Autocommiserazione dell’anno

La notte ho freddo perché non sei qui

Lasciarti era il mio peggior incubo

Ero presa, ero … cieca

Continuavi a giocare con la mia … mente

Ti ho detto che ormai ho chiuso, ho sopportato troppo e …

Visuale posteriore, bye

[Ritornello: Mariah Carey]

Perché quando si ama qualcuno

Non si deve trattarlo male

Hai rovinato tutto quello che c’era tra noi

Probabilmente pensi che tornerò

Ma non lo farò, non lo farò

Perché ragazzo ero uno strazio

Pensando di potermi fidarmi di te in qualche modo

Vedi, ti amavo

Ma ora non più, non più

Perché ragazzo ero uno strazio

Pensando di potermi fidarmi di te in qualche modo

Ma per me ormai non conti più nulla

Perché è così, è così

[Verso 2: Mariah Carey]

Ho cercato di fare funzionare le cose, non importa sapere quanto faccia male

Dovevi far ruotare tutto intorno a te

Dimmi perché te ne vai e mi tratti così?

Mi sono calata nei panni di entrambi

Per venirti incontro

So che vuoi l’amore, quello che provi

Facendomi credere che il tuo amore fosse il più sincero

[Pre-Ritornello: Mariah Carey]

Ma sono stanca di piangere, niente più lacrime

Autocommiserazione dell’anno

La notte ho freddo perché non sei qui

Lasciarti era il mio peggior incubo

Ero presa, ero … cieca

Continuavi a giocare con la mia … mente

Ti ho detto che ormai ho chiuso, ho sopportato troppo e …

Visuale posteriore, bye

[Ritornello: Mariah Carey]

Perché quando si ama qualcuno

Non si deve trattarlo male

Hai rovinato tutto quello che c’era tra noi

Probabilmente pensi che tornerò

Ma non lo farò, non lo farò

Perché ragazzo ero uno strazio

Pensando di potermi fidarmi di te in qualche modo

Vedi, ti amavo

Ma ora non più, non più

Ma ora non più, non più

Perché ragazzo ero uno strazio

Pensando di potermi fidarmi di te in qualche modo

Ma per me ormai non conti più nulla

Perché è così, è così

[Gancio: YG]

So che mi ami

Non ti fidi di me

Non riesci a capirmi

Ma ti piace quando ti chiamo Ms. Carey

So che mi ami

Non ti fidi di me

Devi capirmi

Ma ti piace quando ti chiamo Ms. Carey, sì

[Verse 3: YG]

Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta

Aspetta, ti ho appena portato un anello, per cosa?

Ti ho messa in gioco, ora il gioco è finito

Ogni volta che sei andata al Louis store sei stata con autista

Aspetta, come intendi mettere fine alla nostra storia?

Aspetta, ridammi il mio anello

Non importa, puoi tenerlo

Perché ogni volta che guardi il tuo anello, il mio, ti farà sognare

[Gancio: YG]

So che mi ami

Non ti fidi di me

Non riesci a capirmi

Ma ti piace quando ti chiamo Ms. Carey

So che mi ami

Non ti fidi di me

Devi capirmi

Ma ti piace quando ti chiamo Ms. Carey, sì

[Ritornello: Mariah Carey]

Perché quando si ama qualcuno

Non si deve trattarlo male

Hai rovinato tutto quello che c’era tra noi

Probabilmente pensi che tornerò

Ma non lo farò, non lo farò

Perché ragazzo ero uno strazio

Pensando di potermi fidarmi di te in qualche modo

Vedi, ti amavo

Ma ora non più, non più

Perché ragazzo ero uno strazio

Pensando di potermi fidarmi di te in qualche modo

Ma per me ormai non conti più nulla

Perché è così, è così

Mariah Carey – I Don’t feat. YG – Testo

[Intro]

Ladies & Gentlemen!

[Hook: YG]

I know you love me

You just don’t trust me

You don’t understand me

But you love it when I call you Ms. Carey

I know you love me

You just don’t trust me

You need to understand me

But you love it when I call you Ms. Carey, yeah

[Verse 1: Mariah Carey]

Somewhere in another life

We stole a moment in time

Gave you everything that you needed

I was even down to repeat it

Said you would always be mine

Feeding me nothing but lies

I was so gone, I admit it

Had me messed up for a minute

[Pre-Chorus: Mariah Carey]

But I’m tired of cryin’, no more tears

Pity party of the year

Cold at night cause you’re not here

Leaving you was my worst fear

I was caught up, I was… blind

You kept playin’ with my… mind

Told you I’m finished, gassed up the whip and…

Rear view, bye

[Chorus: Mariah Carey]

‘Cause when you love someone

You just don’t treat them bad

You messed up all we had

Probably think I’m coming back

But I don’t, I don’t

‘Cause boy I was buggin’

Thinkin’ somehow I could trust you

See, I used to love you

But I don’t, I don’t

‘Cause boy I was buggin’

Thinkin’ somehow I could trust you

But you don’t mean nothing

‘Cause I don’t, I don’t

[Verse 2: Mariah Carey]

I tried to make it work, no matter know how much it hurt

You had to make it all about you

Tell me why you go and do me like you do?

I went from me and you

To walking right out on you

I know you want love, in your feelings

Frontin’ on me like your love was the realest

[Pre-Chorus: Mariah Carey]

And I’m tired of cryin’, no more tears

Pity party of the year

Cold at night cause you’re not here

Leaving you was my worst fear

I was caught up, I was… blind

You kept playin’ with my… mind

Told you I’m finished, gassed up the whip and…

Rear view, bye

[Chorus: Mariah Carey]

‘Cause when you love someone

You just don’t treat them bad

You messed up all we had

Probably think I’m coming back

But I don’t, I don’t

‘Cause boy I was buggin’

Thinkin’ somehow I could trust you

See, I used to love you

But I don’t, I don’t

‘Cause boy I was buggin’

Thinkin’ somehow I could trust you

But you don’t mean nothing

‘Cause I don’t, I don’t

[Hook: YG]

I know you love me

You just don’t trust me

You don’t understand me

But you love it when I call you Ms. Carey

I know you love me

You just don’t trust me

You need to understand me

But you love it when I call you Ms. Carey, yeah

[Verse 3: YG]

Hold up, hold up, hold up, hold up

Hold up, I just got you ring, for what?

I put you in the game, now it’s game over

Every time you went to the Louis store you got chauffeured

Hold up, how you gon’ leave that?

Hold up, give me my ring back

Never mind, you can keep that

‘Cause every time you look at your ring, me, you gon’ dream that

[Hook: YG]

I know you love me

You just don’t trust me

You don’t understand me

But you love it when I call you Ms. Carey

I know you love me

You just don’t trust me

You need to understand me

But you love it when I call you Ms. Carey, yeah

[Chorus: Mariah Carey]

‘Cause when you love someone

You just don’t treat them bad

You messed up all we had

Probably think I’m coming back

But I don’t, I don’t

‘Cause boy I was buggin’

Thinkin’ somehow I could trust you

See, I used to love you

But I don’t, I don’t

‘Cause boy I was buggin’

Thinkin’ somehow I could trust you

But you don’t mean nothing

‘Cause I don’t, I don’t

















